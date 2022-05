Klage nach Strafbefehl wegen Verleumdung: AfD-Abgeordneter Ralf Stadler darf keine Waffe mehr besitzen

Von: Stefan Aigner

Der AfD-Landtagsabgeordnete Ralf Stadler (re.) und seine Rechtsanwalt Thomas Tauer im Bibliothekssaal des Verwaltungsgerichts Regensburg. © Stefan Aigner

Der AfD-Politiker Ralf Stadler darf keine Waffe mehr besitzen. Das hat das Verwaltungsgericht Regensburg am Dienstag entschieden.

Regensburg - „Das Verwaltungsgericht ist kein Ersatz für ein Berufungs- oder Revisionsverfahren.“ Nach knapp 90 Minuten Verhandlung und nur kurzer Beratung weist die 4. Kammer am Verwaltungsgericht Regensburg die Klage des niederbayerischen AfD-Abgeordneten Ralf Stadler ab. Der 57-Jährige erhält seine Waffenbesitzkarte nicht zurück und ebenso wenig seine Neun-Millimeter-Pistole.

Klage vor dem Verwaltungsgericht Regensburg: AfD-Mann hatte Strafbefehl wegen Verleumdung akzeptiert

Wie berichtet, hatte der für seine polternde Art bekannte Landtagsabgeordnete seine waffenrechtliche Erlaubnis verloren, nachdem das Amtsgericht München ihn im September per Strafbefehl zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen verurteilt hatte. Hintergrund war eine Fotomontage mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner, die Stadler im Juli 2019 auf seinem Facebook-Account gepostet hatte.

Es zeigt die CSU-Politikerin, wie sie mit Grundschulkindern Luftballons steigen lässt. Stadler hatte mehrere der Ballons mit AfD-Logo versehen und das Foto mit dem Satz veröffentlicht: „Die AfD wirkt auch in Bayern“. Aigner stellte Strafantrag. Das Amtsgericht München sah darin im September 2020 die unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke in Tateinheit mit einem Verstoß gegen das Kunsturhebergesetz in Tateinheit mit Verleumdung gegen eine Person des politischen Lebens und erließ besagte Strafbefehl, den Stadler auch akzeptierte.

Klage auf Waffenbesitz: Rechtsanwalt spricht von „Deal“ wegen mehrerer Strafanzeigen

Die Krux für Stadler bei alledem: Bei einer Verurteilung ab 60 Tagessätzen geht der Gesetzgeber, unabhängig von der Art des Delikts, davon aus, dass die Zuverlässigkeit zum Besitz einer Waffe nicht mehr gegeben ist. Es gilt die sogenannte „Regelvermutung“, in deren Folge das Landratsamt Passau die Waffenbesitzkarte des Tittlingers einzog und er seine Pistole abgeben musste.

Stadlers Rechtsanwalt Thomas Tauer macht am Dienstag einen „Deal“ geltend, den es damals gegeben habe – unter Beteiligung der Staatsanwaltschaften Passau und Deggendorf. Inhalt: Sollte Stadler den Strafbefehl wegen seines Facebook-Postings akzeptieren, so würden gleichzeitig mehrere Verfahren, insbesondere auch wegen Volksverhetzung, gegen Stadler eingestellt.

Strafanzeige gegen Ralf Stadler: Migranten als „Parasiten“ bezeichnet

Unter anderem der Landtagsabgeordnete Toni Schuberl hatte den AfD-Politiker damals bei der Staatsanwaltschaft Deggendorf wegen anderer Online-Postings angezeigt. Stadler habe Migranten als „Parasiten“ bezeichnet, eine Geburtenkontrolle für Muslime gefordert, einen Bürgerkrieg zwischen deutscher Bevölkerung und Migranten als kurz bevorstehend bezeichnet und die Bewaffnung der deutschen Bevölkerung befürwortet, hieß es damals.

Landtagspräsidentin Ilse Aigner hatte kurz nach der Verhängung des Strafbefehls in einer Pressemitteilung verkündet, dass dieser „voll und ganz“ ihrer Erwartung entspreche. „Eine solch böswillige Fotomanipulation ist eben kein schlechter Scherz, sondern ein Angriff auf die Würde des Parlaments und die Integrität meiner Person. Wer den Bayerischen Landtag in Person der Landtagspräsidentin verhöhnt, muss auch mit juristischen Konsequenzen rechnen.“

„Deal“ wegen mehrerer Strafanzeigen: Win-Win-Situation für alle Beteiligten?

Stadler akzeptierte all dies. Im Gegenzug wurden, folgt man Rechtsanwalt Tauer, die Ermittlungen gegen Stadler wegen Volksverhetzung eingestellt. Das Ganze sei für Stadler eine „reine Risikoabwägung“ gewesen. Dinge wie Volksverhetzung könnten „problematisch“ sein, weil da „etwas hängenbleiben“ könne, so Tauer.

So betrachtet scheint das Ganze eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten gewesen zu sein, könnte man meinen.

Ralf Stadler zu Facebook-Posting mit Ilse Aigner: „Satire“

Heute bezweifeln Stadler und sein Rechtsanwalt, dass die die öffentlichkeitswirksame Verurteilung wegen des Facebook-Postings mit Ilse Aigner Bestand gehabt hätte, wäre man durch die Instanzen gegangen. Schließlich seien die Gesichter der Kinder verpixelt gewesen, er habe das Posting nach nicht einmal zwei Stunden offline genommen und überhaupt sei das ganze ein Scherz gewesen, Satire im Rahmen der politischen Auseinandersetzung, für die er sich im Anschluss auch schriftlich entschuldigt habe, so Stadler.

Stadlers Rechtsanwalt spricht zudem davon, dass der zugrundeliegenden Deal nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprochen habe.

Verwaltungsgericht Regensburg weist Klage auf Waffenbesitz ab

Doch mit dieser Argumentation beißen er und sein Mandant beim Verwaltungsgericht Regensburg auf Granit. Der vorliegende Schriftverkehr liefere keinerlei Beleg, dass es so eine Absprache, besagten „Deal“, überhaupt gegeben habe, so die Kammer. Doch selbst wenn: Stadler habe den Strafbefehl nun einmal akzeptiert. Und nur wenn es sich aufdränge, dass eine strafrechtliche Verurteilung falsch sei, also „in absoluten Ausnahmefällen“, könne das Verwaltungsgericht vom Entzug der waffenrechtlichen Erlaubnis absehen.

Dies sei hier aber nicht der Fall. Der Schluss des Amtsgerichts München sei „zumindest denkbar und plausibel“, heißt es am Ende – in der Klageabweisung, die Stadler laut eigener Aussage nun auch akzeptieren will.

