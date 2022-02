Seniorin in Regensburg mit dreistem Tuch-Trick abgezockt: „Wunderheilerin“ ergaunert sich fünfstelligen Betrag

Die Polizei Regensburg sucht eine Trick-Betrügerin. © Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Am vergangenen Freitag hat eine selbsternannte „Wunderheilerin“ mit einem Trick viel Geld und Schmuck von einer Seniorin erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Regensburg – Eine angebliche „Wunderheilerin“ hat am Freitag (4. Februar) im Alex-Center in Regensburg* eine Seniorin abgezockt. Gegen 11.30 Uhr sprach die ältere Dame eine Rentnerin an, wie die Polizei berichtet. Sie behauptete, sie könne deren Familie oder nahe Angehörige vor Krankheiten bewahren. Die Regensburgerin müsse ihr dazu lediglich alle Wertgegenstände und ihr gesamtes Bargeld übergeben.

Regensburg: Dreister Tuch-Trick

Die Seniorin ging daraufhin nach Hause und kam mit Bargeld und Schmuck im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags zurück. Sie gab alles der „Wunderheilerin“, die die Gegenstände mit einem Tuch umwickelte. Dieses Paket solle die Regensburgerin drei Tage lang unter ihr Kopfkissen legen und erst dann wieder öffnen, so die Anweisung. Das tat die Seniorin und war schockiert, als sie nach Ablauf der drei Tage nur Taschentücher in dem Tuch vorfand.

Regensburg: Polizei sucht Zeugen

Die „Wunderheilerin“ soll etwa 50 Jahre alt und 160 cm groß sein, bei kräftiger Statur. Sie hatte gelbbräunliche Haut, schwarze Augen und mehrere Goldzähne. Sie sprach gebrochenes Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Am Samstag (5. Februar) war es in Amberg* zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Die Polizei prüft derzeit, ob es einen Zusammenhang zu dem Geschehen im Alex-Center gibt.

Die Polizei* sucht Zeugen des Vorfalls. Wer am Freitag (4. Februar) im Alex-Center etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, die Kripo Regensburg unter (0941) 5 06 28 88 anzurufen.