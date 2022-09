Regensburger Altstadt in Gefahr: Einzelhandel dünnt aus – „Dauerhafte Umsatzverluste“

Von: Stefan Aigner

Die Regensburg Arcaden werden zunehmend ein Problem für den Einzelhandel in der Altstadt. © Stefan Aigner

Die Stadt Regensburg sorgt sich um den Einzelhandelsstandort Altstadt. Grund sind Umstrukturierungen in einem nahe gelegenen Einkaufszentrum.

Regensburg - Die Regensburger Stadtverwaltung spricht von einer „Besorgnis erregenden“ Entwicklung. Ebenso der Stadtrat und Einzelhändler. Doch wirklich etwas dagegen unternehmen kann und will man nicht.

Billig-Textiler Zara in Regensburg: rüder Umgang mit Beschäftigten

Der Billig-Textiler Zara schließt seine Geschäft auf dem Neupfarrplatz und eröffnet im Oktober eine neue, größere Filialen im nahe gelegenen Arcaden-Einkaufszentrum am Hauptbahnhof. Auch zwei Filialen von Pull & Bear und Bershka sind in den Arcaden geplant.

Alle drei Modeketten gehören zum spanischen Inditex-Konzern, der für seinen rüden Umgang mit Beschäftigten bekannt ist. Auch in Regensburg versucht das Unternehmen derzeit, die rund 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Neupfarrplatz mit einigen Tricks loszuwerden. Gleichzeitig entledigt man sich so des Betriebsrats.

Zara Regensburg: Vergiftete Angebote für langjährige Mitarbeiterinnen

In Regensburg durften sich die Beschäftigten vom Neupfarrplatz, abgesehen von drei Ausnahmen, durchweg nicht beim neuen Geschäft in den Arcaden bewerben. Sie erhielten stattdessen Jobangebote in Geschäften in Nürnberg, München, Ingolstadt und Würzburg – zu deutlich schlechteren Konditionen als bisher.

Es ist ein gängiges Vorgehen des Konzerns, um langjährige Beschäftigte loszuwerden und auf deren Rücken die Bilanz aufzubessern. Allen gegenteiligen Bekundungen der PR-Abteilung von Inditex zum Trotz.

Zara geht in Einkaufszentrum: Stadtverwaltung befürchtet schädigende Wirkung auf Regensburgs Altstadt

Doch das ist nicht der Grund, weswegen sich die Stadtverwaltung und der Einzelhändler-Verein „Faszination Altstadt“ um den Handelsstandort Altstadt Sorgen machen. Es geht um die zunehmende Konzentration von Textilern im Arcaden-Center und um die vermehrte Ansiedlung von größeren Läden jenseits der 500 Quadratmeter.

So werde zunehmend Kaufkraft von der Altstadt in Richtung Arcaden abgezogen. Auf Dauer könne das eine schädigende Wirkung auf die Altstadt haben, lautet die Befürchtung der Verwaltung. Die möglichen Folgen werden in einer Beschlussvorlage für den Regensburger Stadtrat eindrücklich beschrieben: „dauerhafte Frequenz- und Umsatzverluste, welche in irreversible Betriebsaufgaben, Leerstandsbildung, Angebot- und Funktionseinschränkungen münden“.

Umstrukturierung in Einkaufscenter verstößt gegen städtebaulichen Vertrag

Zwar verstößt die Umstrukturierung des Einzelhandelskonzepts in den Arcaden gegen den städtebaulichen Vertrag, der Anfang der 2000er, als das Center eröffnet wurde, mit der Stadt geschlossen wurde. Aber, so heißt es in der Beschlussvorlage, man sehe „derzeit keine Möglichkeit, korrigierend einzugreifen“.

Die Ansiedlungen seien „formal als noch vertretbar einzuschätzen“, so die Formulierung. Deshalb sollten die Stadträte ihr Placet zu den Neuansiedlungen in den Arcaden geben.

„Kniff“ mit Auftragsgutachten? Scharfe Kritik von Stadträten an Zara und Arcaden

Grundlage dieser Einschätzung sind dabei insbesondere zwei Gutachten, die die Ansiedlung der Inditex-Geschäfte in den Arcaden als verträglich für die Altstadt einstufen. Gutachten übrigens, die von den Arcaden in Auftrag gegeben wurden.

Thomas Thurow spricht sich denn auch klar gegen die Beschlussvorlage aus. Damit werde das „Signal zum Ausbluten der Altstadt“ gegeben. Die von den Arcaden beauftragten Gutachten bezeichnet der Brücke-Stadtrat als „Kniff“. Was in diesen Gutachten stehe, bestimme im Wesentlichen der, der es in Auftrag gebe.

Florian Rottke, ebenfalls Brücke-Stadtrat, hält eine Ansiedlung von Zara angesichts von dessen Umgang mit den Beschäftigten auch darüber hinaus „politisch nicht für unterstützenswert“. Ebenso wie die Stadträtin der Linken, die ÖDP und die Grünen stimmt denn auch die Brücke gegen die Neuansiedlungen. Doch die Regierungskoalition winkt diese mit ihrer Mehrheit durch.

Neuansiedlungen: Planungsreferentin hat Angst vor Klage der Arcaden

Dabei scheint es gar nicht so klar zu sein, ob diese Ansiedlungen tatsächlich mit dem städtebaulichen Vertrag in Einklang zu bringen sind und tatsächlich bewilligt werden müssten. Das räumt Planungsreferentin Christine Schimpfermann ein.

Gegen die neue Zara-Filiale könne man zwar nichts unternehmen. Ob es aber den Anspruch auf die Ansiedlung von Pull &Bear und Bershka gebe, sei nicht wirklich klar. Wenn die Stadt diese Ansiedlung also verweigere, könnten die Arcaden allerdings dagegen klagen. Und es dazu kommen zu lassen, davon rät die Planungsreferentin ab.

Neuansiedlung in den Arcaden: Stadträtin will es auf Klage ankommen lassen

Warum man es darauf nicht ankommen lässt, versteht Stadträtin Irmgard Freihoffer (Linke) nicht. „Das würde wahrscheinlich zu einer sinnvollen Diskussion in unserer Stadt führen.“ Und eine Schwächung des Einzelhandelsstandorts Altstadt würde die Ansiedlung der beiden Geschäfte, die sich vor allem an jüngeres Publikum richten, in ihren Augen auf jeden Fall mit sich bringen.

Ähnlich argumentiert Benedikt Suttner (ÖDP), der die Umstrukturierungen in den Arcaden als „völlige Abkehr“ von dem städtebaulichen Vertrag bezeichnet.

Oberbürgermeisterin verteidigt Neuansiedlungen

Man werde die Altstadt nicht stärken, indem man die Arcaden schwäche, kontert hingegen Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer. Auch wenn die momentanen Planungen „hart an der Grenze“ dessen seien, was der städtebauliche Vertrag noch zulasse, so seien sie doch noch zulässig. Rottke überzeugt das nicht.

Umgekehrt werde ein Schuh draus, meint er. „Wir schwächen die Altstadt, indem wir die Arcaden stärken.“ Und für ihn sei seine Ablehnung auch eine Abstimmung gegen das Verhalten des Inditex-Konzerns.

Wo sich die OB mehr Solidarität bei Einzelhändlern wünscht

OB Maltz-Schwarzfischer erklärt schließlich, dass sie das mit dem Einzelhandel in der Altstadt „nicht so wahnsinnig pessimistisch“ sehe. Dieser werde weiter „ein wichtiger Player“ bleiben. Man müsse eben noch mehr tun, um die Attraktivität des Standorts zu steigern.

Und ab und zu würde sie sich auch mehr Solidarität unter den Händlern in der Altstadt erwarten. Wenn es beispielsweise im DEZ oder in den Arcaden gemeinsame Werbeaktionen oder Veranstaltungen gebe, würden sich alle finanziell daran beteiligen. So etwas sei auch für die Altstadt wünschenswert. „Aber wir können hier nur unterstützen. Wir sind nicht das Center-Management Altstadt.“

