Brutaler Angriff auf Teenager – und 40 Schaulustige feuern die Täter an

Von: Felix Herz

Nach dem Angriff flohen die drei Täter unerkannt © IMAGO/palinchak

Verstörende Nachrichten aus Regensburg: Auf der Jahninsel wurde ein 15-Jähriger brutal zusammengeschlagen – vor zahlreichen Zuschauern.

Regensburg – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Regensburg ein 15-Jähriger von mutmaßlich drei Tätern brutal zusammengeschlagen. Als sei das noch nicht schlimm genug, feuerten laut Polizeibericht rund 40 Schaulustige die Täter bei ihrem Angriff an, berichtet infranken.de mit Verweis auf den Polizeibericht.

Die schrecklichen Szenen spielten sich demnach auf der Jahninsel ab. Jetzt werden dringend Zeugen zu dem Vorfall gesucht.

Brutaler Angriff auf Teenager in Regensburg – vor zahlreichen Zuschauern

Zunächst sind infranken.de zufolge zwei Jugendliche bereits in der Nähe des Neupfarrplatzes im Zentrum Regensburgs aneinandergeraten. Anschließend verlagerten sich die Streitigkeiten auf die Jahninsel. Der Streit eskalierte, der 15-Jährige ging zu Boden. Dann trat der Täter noch auf ihn ein, und zwei weitere Jugendliche schlossen sich ihm an und traten den am Boden liegenden jungen Mann. Anschließend flohen die drei Angreifer unerkannt.

Regensburg: Brutaler Angriff auf Jugendlichen

Laut Polizeibericht beobachteten rund 40 Schaulustige die Tat und feuerten die Angreifer bei ihrer brutalen Attacke noch an. Laut infranken.de erlitt der Teenager dabei einen Nasenbeinbruch und musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizeiinspektion Regensburg Nord ermittelt nun in dem Fall wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht dringend nach Zeugen. Unter (09 41) 5 06 22 21 bitten die Beamten um Zeugenhinweise.

