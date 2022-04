Informationen für Ukraine-Flüchtlinge und Ehrenamtliche: Das bietet die „Regensburg App Integreat“

Von: Katarina Amtmann

Die Stadt Regensburg unterstützt Ukraine-Flüchtlinge und hat dazu auch die „Integreat“-App angepasst. Auch für ehrenamtliche Helfer gibt es dort Informationen.

Regensburg - Die „Regensburg App „Integreat“ bietet nun Informationen für Ukraine-Flüchtlinge und Ehrenamtliche. Wie die Stadt mitteilte, wurden die Inhalte und Übersetzungen der App in den vergangenen Wochen aktualisiert und deutlich erweitert.

Es gibt jetzt einen zusätzlichen Bereich mit Informationen und lokalen Hinweisen für ukrainische Kriegsflüchtlinge sowie ehrenamtliche Helfer. Diese stehen auch in ukrainischer Sprache zur Verfügung.

„Durch die Plattform werden alle wichtigen Inhalte und Anlaufstellen rund ums Ankommen in Regensburg aufbereitet, heißt es in der Pressemittteilung weiter. Es finden sich Antworten zu Fragen rund um Asylverfahren, Sprachkurse, Beratungsstellen, Kita- und Schulbesuch oder zur Gesundheitsversorgung.

Was ist die „Integreat“-App?

dient als Alltagsorientierung für Neuzugewanderte

Regensburg nutzt sie seit 2016

über Smartphone und PC nutzbar

vom gemeinnützigen Verein Tür an Tür in Augsburg in Kooperation mit der Technischen Universität München entwickelt

Verfügbar ist die App in den App-stores von Google und Apple, die Regensburger Inhalte sind auch direkt unter www.integreat.app/regensburg zu finden.