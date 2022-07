„Bauwende jetzt“: Koalition will ein Grundsatzpapier erarbeiten

Vorzeigeviertel im Fokus: Architektinnen fordern „Bauwende“ in Regensburg

Von: Stefan Aigner

In Regensburg soll es zu einer „Bauwende“ kommen, fordern die „Architects for Future“. © Armin Weigel

Die „Architects for Future“ fordern ein Umdenken bei der Materialverschwendung im Bauwesen. Jetzt haben sie sich an den Stadtrat in Regensburg gewendet.

In der Regensburger Rathauskoalition findet man das Ganze gut, sagt CSU-Fraktionschef Jürgen Eberwein. Grundsätzlich zumindest. Über CSU-Stadträtin Kathrin Fuchshuber hat ein neuer Zusammenschluss von Architektinnen und Architekten mehrere Vorschläge in die Koalition „eingespeist“, über die die Politik derzeit diskutiert.

„Bauwende jetzt“ für Regensburg: Warnung vor Müll und Rohstoffverschwendung

Das Ziel der „Architects for Future“: Gebäude erhalten und sanieren statt sie abzureißen, Abbruchmaterial wiederverwenden und zwar nicht nur als Füllstoff beim Straßenbau, Flächenversiegelung minimieren, mehr Grün und eine Stärkung der sozialen Stadtstruktur.

Das sind nur ein paar Forderungen, mit denen sich die „Architects for Future“ in einer Petition auch an den Bundestag wenden. Titel „Bauwende jetzt!“ Fast 58.000 Menschen haben den Aufruf bisher unterschrieben, der von einigen namhaften Persönlichkeiten und Verbänden wie der Bundesarchitektenkammer unterstützt wird.

Architektin gründet Regionalgruppe der „Architects for Future“ in Regensburg

Unter anderem rechnet der Ableger der „Fridays for Future“-Bewegung vor, dass das Bauwesen für rund 40 Prozent des gesamten CO2-Aufkommens, 35 Prozent des Energieverbrauchs 60 Prozent des Mülls verantwortlich ist und hier 90 Prozent der nicht nachwachsenden, mineralischen Rohstoffe verbraucht werden.

In Regensburg hat die Architektin Ulla Basqué zusammen mit einigen Mitstreiterinnen eine Regionalgruppe gegründet und sich nun auch an den Stadtrat gewandt.

„Architects for Future“ in Regensburg: Gründerin ist keine Unbekannte

Basqué ist keine Unbekannte. Sie hatte für den ehemaligen Schlachthof eine Planung vorgelegt, in deren Zuge die Stadt selbst das Gebiet hätte entwickeln sollen. 2008 könnte sie in ihrer preisgekrönten Arbeit nachweisen: Die Stadt Regensburg hätte bei einer Eigenentwicklung der 6,9 Hektar großen Fläche – niedrig geschätzt – rund 16,9 Millionen Euro erlösen können. Nicht nur Wohnraum zu moderaten Preisen, sondern auch ein lebendiges Stadtviertel für alle.

Doch es kam anders. Die Stadt verhökerte das Gelände unter Ägide von OB Hans Schaidinger 2011 zum Schleuderpreis an einen österreichischen Immobilienkonzern und musste am Ende wegen der Altlastenentsorgung sogar noch draufzahlen.

Aus der versprochenen Marina im sogenannten „Marinaquartier“ wurde nichts. Wohnungen kosten hier Spitzenpreise. Im Stadtrat wurden Basqués Pläne niemals zur Diskussion gestellt. Eine städtische Eigenentwicklung des Geländes sei „politisch nicht erwünscht“, hieß es damals.

„Bauwende jetzt“: Architektinnen haben Vorzeigeviertel im Fokus

Entmutigen lässt sich Basqué davon nicht. Über CSU-Stadträtin Kathrin Fuchshuber hat sie mit einer Berufskollegin nun auch mehrere Vorschläge zur früheren Prinz-Leopold-Kaserne in die Koalition eingespeist.

Die Prinz-Leopold-Kaserne, kurz: PLK, soll einmal ein Vorzeigeviertel in Regensburg werden – energieautark, klimaneutral, bezahlbarer Wohnraum, größtenteils von der städtischen Wohnbautochter. Doch das reicht Basqué und Eckl nicht.

Auch für die PLK fordern sie den Erhalt mehrerer Gebäude oder zumindest eine tragfähige Begründung für deren Abriss. Einige Gebäude könne man als „sinnstiftend“ für das Gebiet vorbildhaft sanieren und für eine öffentliche Nutzung vorsehen, heißt es in dem Papier.

„Bauwende jetzt“ in Regensburg: Koalition bleibt verhalten

Doch auch wenn Koalition das Ganze „grundsätzlich“ gut findet, gehe einiges nicht, sagen CSU-Fraktionschef Jürgen Eberwein und Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD). Bei einer Sitzung des Planungsausschusses in der vergangenen Woche etwa sprach Planungsamtschefin Tanja Flemig davon, dass es zum jetzigen Zeitpunkt, „sehr mühsam“ sei, noch über den Erhalt von Gebäuden zu diskutieren.

Ein Großteil sei zwischenzeitlich bereits abgebrochen, werde gerade abgerissen oder sei schon entkernt worden. Größtenteils seien die Fundamente durchfeuchtetet und nur „mit riesigem Aufwand“ zu sanieren, sekundiert die Oberbürgermeisterin.

Forderung nach Bauwende: Ein Gebäude könnte erhalten werden

Gerettet werden könnte unter Umständen aber noch das Gastestungsgebäude, dessen Erhalt die „Architects for Future“ im Auge haben. Auch Grüne, ÖDP, Ribisl-Stadtrat Jakob Friedl und Irmgard Freihoffer (Linke) haben kürzlich einen entsprechenden Antrag vorgelegt, in dem sie fordern, die derzeitige kulturelle Zwischennutzung des Gebäudes durch den Kulturviertel e.V. zu verlängern und den eigentlich schon beschlossenen Abbruch auszusetzen.

„Das relativ kleine aber markante Gebäude könnte als letztes bauliches Relikt und historischer

Ankerpunkt an die militärische Vergangenheit des Areals erinnern“, heißt es in der Begründung. „Wegen seiner Lage und der spezifischen baulichen Gestaltung mit großen Glaswänden bietet sich das Gebäude als ‚Info-Box‘ und verbindendes Element zum entstehenden Quartier an.“

„Bauwende jetzt“: Koalition will ein Grundsatzpapier erarbeiten

Zumindest diesem Vorstoß will sich die Koalition laut Eberwein nicht verschließen. Es werde auf jeden Fall noch einmal geprüft, ob der Abbruch wirklich nötig sei, so der CSU-Fraktionschef. Die Zeit drängt ohnehin nicht: Der Standort gehört zum eingeschränkten Gewerbegebiet in der ehemaligen PLK, das erst in Phase II beplant werden soll.

Was die weiteren Vorschläge der „Architects for Future“ betrifft, wolle man auf jeden Fall ein Grundsatzpapier erarbeiten – als Grundlage für die künftige Bauleitplanung, sagt CSU-Fraktionschef Eberwein.

Zentrale Forderung: Abbruchmaterial wiederverwenden

Ein zentraler Punkt, von dem Basqué und Eckl sich viel erhoffen: „Urbane Minen“. Eine Aufbereitung von Baustoffen aus Abbruchgebäuden, um sie wieder dem Rohstoffmarkt zuzuführen. Die Verwendung von zerkleinertem Baumaterial im Straßenbau, sogenanntes Downcycling, sei zu wenig. „Urbane Minen sollen die regionale Bauwirtschaft unabhängiger von importierten Rohstoffen machen und lange Transportwege vermeiden“, heißt es in dem Papier für die Koalition.

„Dies setzt eine trennbare Bauweise voraus. Die Digitalisierung der Bestandsgebäude stellen hierbei das Rohstoffpotenzial einer Datenbank zur Verfügung, z.B. Madaster.“ Als Vorbild nennen Schneider und Basqué die Stadt Heidelberg, wo abbruchreife Gebäude künftig als Materiallager für neue Bauvorhaben dienen sollen.

