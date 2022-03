Achtung! Diese Autobahnen rund um Regensburg sind am Wochenende gesperrt

Wegen Markierungsarbeiten werden am Wochenende mehrere Autobahnen rund um Regensburg gesperrt. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Am Wochenende werden die Fahrbahnen zwischen Regensburg und Regensburg-Burgweinting Richtung Passau markiert. Die Autobahnen werden dafür gesperrt. Doch die Stadt ist vorbereitet.

Regensburg – Am Wochenende wird von Samstag (5. März) auf Sonntag (6. März) zwischen 22 und 5 Uhr die A3, die in Richtung Passau führt, zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg und Regensburg-Burgweinting, gesperrt. Das schreibt die Stadt Regensburg in einer Pressemitteilung. Demnach können Fahrzeuge nicht auf die Anschlussstelle Regensburg-Universität auffahren.

Autobahn-Sperrung rund um Regensburg:

Während die Markierungsarbeiten bei der Anschlussstelle Regensburg-Burgweinting stattfinden, wird der linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung Nürnberg für wenige Stunden gesperrt. Der Verkehr, der in Richtung Passau fährt, wird solange am Autobahnkreuz Regensburg auf die A93 in Richtung der Anschlussstelle Regensburg-Süd geführt. Dort werden die Verkehrsteilnehmenden über die Augsburger Straße auf die B16 und die Franz-Josef-Strauß-Allee zur Anschlussstelle Regensburg-Burgweinting umgeleitet.

Verkehr in Regensburg: A3 und A93 sind betroffen

Verkehrsteilnehmende, die von der A3 aus Nürnberg kommen und über die A93 in Richtung Hof fahren, müssen laut der Stadt Regensburg ebenfalls ab dem Autobahnkreuz Regensburg über die A93 zur Anschlussstelle Regensburg-Süd fahren und können in Richtung Hof wieder auffahren.

Diejenigen, die am Autobahnbahnkreuz Regensburg von der A93 auf die A3 in Richtung Passau fahren möchten, orientieren sich ab der Anschlussstelle Regensburg-Süd an der Umleitungsroute in Richtung Passau über die Augsburger Straße auf der B16 sowie die Franz-Josef-Strauß-Allee zur Anschlussstelle Regensburg-Burgweinting. Die Umleitungsroute ist ausgeschildert.

