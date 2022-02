Mehrere Personen bei Angriffen auf Brücke in Regensburg verletzt: Polizei sucht Zeugen

Teilen

Am Montag kam es in Regensburg zu Ausschreitungen im Zusammenhang mit den Corona-„Spaziergängen“. © Wolfgang Maria Weber/imago images

Am Rande der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen in Regensburg wurden am Montag mehrere Menschen verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen der Vorfälle.

Regensburg – Am Montagabend (31. Januar) fanden in Regensburg* Proteste gegen die geltenden Corona-Maßnahmen statt. Am Rande dieser Versammlungen kam es zwischen mehreren Personen zu Tätlichkeiten, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz* in einer Pressemitteilung schreibt. Gegen 19.20 Uhr versprühte eine Frau auf der Fußgängerbrücke nahe der Badstraße Reizgas. Mehrere Menschen erlitten dadurch Reizungen der Atemwege sowie Atemnot. Drei von ihnen wurden deswegen in einer Klinik behandelt, konnten aber bald wieder entlassen werden. Warum die Frau das Reizgas versprühte, ist noch unklar. Die Kripo Regensburg ermittelt derzeit.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt. Melden Sie sich hier an.)

Regensburg: Unbekannte verletzen jungen Mann am Kopf

Auf der gleichen Brücke wurde am selben Tag ein 26-jähriger Regensburger verletzt, als zwei Unbekannte unvermittelt auf ihn losgingen. Der Attacke soll ein kurzer Wortwechsel vorausgegangen sein. Der Mann erlitt Kopfverletzungen. Er musste stationär in einer Klinik behandelt werden, war aber ansprechbar und konnte Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben.

Die beiden Angreifer sollen schwarz gekleidet und vermummt gewesen sein, heißt es in der Mitteilung. Eine von ihnen soll etwa 170 Zentimeter groß gewesen sein. Die Unbekannten hätten sich nach der Attacke über die Badstraße Richtung Schopperplatz aus dem Staub gemacht.

Regensburg: Ermittlungsgruppe „Bad“ gebildet

Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Regensburg ermittelt die Kripo Regensburg in beiden Fällen wegen des Verdachts auf schwere Körperverletzung. Sie hat dazu die Ermittlungsgruppe „Bad“ gebildet. Diese ist nach der Badstraße benannt, die sich in unmittelbarer Nähe des Tatorts befindet. Als die beiden Vorfälle sich ereigneten, befanden sich keine Polizeibeamten auf der Brücke.

Wer hat sich zum Zeitpunkt vor Ort aufgehalten und kann Hinweise auf die Tatvorgänge oder deren Hintergrund geben? Bitte melden Sie sich bei der Kripo Regensburg unter der Hinweishotline (0941) 5 06 28 88 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA