Mann will Selfie auf Regensburger Dom machen und stürzt ab - Passanten hören seine Schreie

Ein Foto vom nächtlichen Rettungseinsatz am Baugerüst des Doms in Regensburg.

Mitten in der Nacht

von Marcel Görmann schließen

Dramatischer Einsatz mitten in der Nacht zu Samstag in Regensburg: Ein 28-Jähriger stürzte ab, als er auf das Dom-Baugerüst kletterte.

Am Regensburger Dom kam es in der Nacht zum Samstag zu einem schlimmen Unfall.

kam es in der Nacht zum Samstag zu einem schlimmen Unfall. Ein 28-Jähriger war auf das Baugerüst des Kirchengebäudes geklettert.

Er wollte da offenbar ein Foto machen - und stürzte ab.

Regensburg - Gefährlicher Leichtsinn: Ein 28-Jähriger hat für ein Selfie sein Leben riskiert und löste einen großen und komplizierten Rettungseinsatz aus. Der Mann kletterte in der Nacht auf Samstag am Dom St. Peter auf ein Baugerüst. Auf rund 50 Meter Höhe, in den oberen Gerüst-Etagen und etwa auf der Ebene des Kirchendachs, stürzte der alkoholisierte Mann dann ab. Er fiel fünf Meter tief und blieb dort verletzt liegen.

Unfall am Regensburger Dom: Mann stürzt ab und schreit um Hilfe

Anschließend rief er um Hilfe. Passanten hörten seine Schreie und alarmierten die Polizei. Selbständig hätte er nicht mehr herunterklettern können.

Der junge Mann hatte bei dem Unfall sogar noch Glück. Nach Informationen der dpa zog er sich lediglich mittelschwere Verletzungen zu. Nur knapp hätte es wohl ein größeres Unglück gegeben, denn der Verletzte lag nur knapp an der Absturzkante. Deshalb musste ihn die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr zunächst sichern, um ein weiteres Abstürzen zu verhindern.

Auch interessant: Raser (22) erkennt Ex-Freundin und jagt sie wie von der Tarantel gestochen durch zwei Landkreise

Die Dom-Baustelle in Regensburg:

Nach dramatischer Rettung in Regensburg: Dom-Ausflug dürfte dem Mann einige Anzeigen einbringen

Dennoch dürfte sein nächtlicher Ausflug noch weitere Folgen haben. Er muss wohl mit einigen Anzeigen durch die Polizei rechnen, unter anderem wegen Hausfriedensbruch.

Unklar blieb in der Nacht, ob der Mann tatsächlich alleine unterwegs war. Zunächst sei von zwei Personen die Rede gewesen, erfuhr unsere Redaktion von einer Regensburger Quelle. Deshalb suchte die Polizei zunächst die nähere Umgebung ab.

Lesen Sie auch: Weil er ihn anschaute: 18-Jähriger schlägt Senioren zusammen - und danach einen Polizisten bewusstlos

Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr, mehrere Rettungswagen, vier Einsatzfahrzeuge der Polizei sowie ein Notarzt vor Ort.

Archiv-Video: Selfie auf Motorrad geht daneben - Unfall

Zuletzt sorgte im Juni ein Mord auf offener Straße in Regensburg auch überregional für Bestürzung. Ebenfalls im Juni kam es zu einem SEK-Einsatz in Regensburg, weil ein 41-Jähriger einen selbstgebauten Brandsatz zündete. Hierbei wurde auch ein Beamter verletzt. In Ansbach haben mehrere Unbekannte zwei Männer brutal angegriffen und krankenhausreif geprügelt. (mag)