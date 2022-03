Kurz vor „Freedom Day“: Gerade auf Normalstation so viele Corona-Patienten wie noch nie

Von: Veronika Mahnkopf

In vielen bayerischen Kliniken ist vom anstehenden Freedom-Day nicht viel zu spüren - die Corona-Stationen sind voll. © Marijan Murat/dpa

In wenigen Tagen werden in Bayern fast alle Corona-Maßnahmen beendet. Gleichzeitig laufen die bayerischen Kliniken voll. Eine Bestandsaufnahme in Regensburg.

Regensburg - Es sind nicht mehr die ganz schweren Fälle, die ganz argen Verläufe, die sich zu Dutzenden in den Kliniken wiederfinden. Probleme machen die „milden“ Verläufe den Krankenhäusern aber trotzdem - wie eine Umfrage der Mittelbayerischen Zeitung in Regensburg ergab.

In Regensburg liegt die Inzidenz aktuell bei 2093,6. Das ist hoch und das schlägt sich auch auf die städtischen Krankenhäuser nieder. So hätten nach Recherchen der Mittelbayerischen an der Uni-Klinik am Montag 19 Covid-Patienten auf der Intensivstation gelegen. Ein Teil davon werde dort aus anderen Gründen behandelt und sei „auch“ Corona-positiv. Weit mehr aber, 31 Menschen, müssten auf der Normalstation behandelt werden.

Regensburg: So viele Corona-Patienten auf Normalstation wie noch nie

Im Caritas-Krankenhaus St. Josef ist die Situation etwas anders. Kein einiger Corona-Patient läge auf Intensivstation, dafür seien 27 Menschen auf Normalstation untergebracht - so viele Corona-Patienten wie nie zuvor. Pandemiebeauftragte Sylvia Pemmerl erklärt der Mittelbayerischen gegenüber die Krux: „Omikron scheint harmloser zu verlaufen, aber es ist trotzdem so, dass Patienten auf Station müssen, teilweise auch Sauerstoff-pflichtig sind. Wenn dadurch ein Viertel der Betten wegfällt, müssen wir anderen Patienten absagen. Das heißt, es werden geplante Operationen verschoben.“

Kliniken in Regensburg wegen Corona am Limit: Viel Personal fällt aus

Hinzu kommt noch ein anderes Problem: Das medizinische Personal selbst erkrankt immer häufiger an Covid-19. „Die Personalsituation ist, wie auch an anderen Kliniken, deutlich angespannt. Die Versorgung unserer Patienten ist natürlich gewährleistet“, sagt der Pandemiebeauftragte der Uni-Klinik Bernhard Graf.

So sieht es auch bei den Barmherzigen Brüdern aus. Die Klinik ist vom Personalausfall her am Anschlag. Jeden Tag müsse der Dienstplan neu organisiert werden, weil jemand ausfalle. Niels Zorger, ärztlicher Direktor bei den Barmherzigen Brüdern, fällt angesichts der anstehenden Lockerungen ein klares Urteil: „Da die Infektionszahlen in nächster Zeit aufgrund der zunehmenden Öffnungen nicht abnehmen werden, sind wir von einer Freedom-Day-Stimmung weit entfernt.“

