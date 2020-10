Mann stellte sich freiwillig bei der Polizei: Beamte finden tote Frau in Wohnung - Großeinsatz der Polizei

Familiendrama?

In Regensburg hat sich nach ersten Erkenntnissen ein Familien-Drama abgespielt. Ein Mann soll seine Ehefrau getötet haben - er stellte sich anschließend der Polizei.

In Regensburg soll sich am Donnerstag (8. Oktober) ein Familien-Drama abgespielt haben.

Ein Mann soll seine Ehefrau getötet haben.

Der 55-Jährige stellte sich anschließend der Polizei.

Regensburg - Ersten Erkenntnissen zufolge hat sich in Regensburg* ein Familien-Drama abgespielt. Ein Mann soll in Regensburg seine Ehefrau getötet haben. Der 55-Jährige sei am Donnerstag zur Polizei gegangen und habe erzählt, seine Frau in ihrer Wohnung umgebracht zu haben, teilten Ermittler mit. Der verdächtige Mann sei sofort festgenommen worden und sollte im Laufe des Nachmittags verhört werden. Details und Hintergründe zu der Tat in dem Mehrfamilienhaus im Stadtsüden blieben erst einmal unklar.

Drama in Regensburg: Mann soll Ehefrau umgebracht haben - Großeinsatz läuft

Gegen 15 Uhr soll der Mann zur Polizei gekommen sein, um sich selbst zu stellen. Der Mann wurde sofort festgenommen, anschließend fanden die Beamten eine tote Frau in der beschriebenen Wohnung. Die Polizei ist mit mehreren Beamten vor Ort. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.

