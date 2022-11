Dramatischer Pflegenotstand: Regensburger Uniklinik schränkt Notversorgung ein

Von: Michael Bothner

Teilen

An der Augenklinik des Regensburger Universitätsklinikums wurde die Notversorgung eingeschränkt. © dpa

Weil das Pflegepersonal fehlt wurde an der Universitäts-Augenklinik in Regensburg der nächtliche Notfalldienst gestoppt. Nur ein Anfang?

Regensburg - „Kein Patient musste in dieser Zeit Abstriche machen.“ Ende September waren dies die Worte von Dr. Wolfgang Bärtl, Vorstand des Bayerischen Fachärzteverbands. Beim Fachärztetag Ende September im Jahnstadion in Regensburg sprach Bärtl die ungeheure Leistung an, die in den vergangenen fast drei Jahren insbesondere auch in den Praxen der niedergelassenen Ärzte aufgebracht wurde.

„Unvorbereitet“ und „völlig schutzlos“ sei man „an die Front zur Bewältigung dieser Pandemie“ befördert worden. Auch den bald völlig überlasteten Kliniken habe man den Rücken frei gehalten.

Augenklinik am Regensburger Uniklinikum zieht die Reißleine

Nun, im Herbst 2022, scheint die Lage nicht weniger dramatisch zu sein. Auch wenn Corona weitestgehend seinen Schrecken verloren haben dürfte, ächzen viele Kliniken noch immer unter der Last der Pandemie bzw. unter deren Folgen. Am Uniklinikum Regensburg zieht eine Abteilung nun die Reißleine.

Mit einem Einzugsgebiet von über zwei Millionen Einwohnern ist die Universitäts-Augenklinik ein wichtiger medizinischer Versorger im ostbayerischen Raum. Auch hier habe man „dank großer Anstrengungen aller Mitarbeiter“ während der Hochphase der Pandemie die Notfallversorgung „ohne wesentliche Einschränkung“ aufrechterhalten können. So das Fazit des Direktors der Augenklinik, Dr. Horst Helbig, in einem Brief an seine Kolleginnen und Kollegen in den Praxen.

Viele Pflegekräfte orientieren sich neu: Das hat Folgen

Nun aber sei man an einem Punkt angelangt, an dem die „Kapazitäten für die chirurgische Versorgung von dringenden Augenpatienten“ nicht mehr ausreichend vorhanden seien. Der Grund: Es fehlt das Pflegepersonal.

Der Brief, der unserer Redaktion vorliegt, bestätigt, wovor seit längerem schon gewarnt wird. Immer mehr Pflegekräfte haben ihrem Beruf entweder ganz den Rücken gekehrt oder haben in privaten Kliniken für sich bessere Bedingungen gesehen.

Zu wenig Pflegepersonal: Uniklinik Regensburg spricht von Konkurrenzdruck

Dr. Isolde Schäfer, Leiterin Unternehmenskommunikation am UKR, bestätigt auf Nachfrage die zugespitzte Situation. Mit einer gewissen Fluktuation habe man als Großunternehmen immer zu tun, erklärt Schäfer. „In den letzten Jahren sehen wir jedoch die Tendenz, dass in der Pflege, aber auch in anderen Berufen, häufiger der Arbeitgeber gewechselt wird als früher.“

Die Gründe dafür seien vielschichtig und sehr individuell. Manch eine Pflegekraft suche abseits des bisherigen Berufs neue Herausforderungen. Auf der anderen Seite finde eine „massive Abwerbung unter den medizinischen Einrichtungen“ statt. Kliniken stünden dabei immer mehr in Konkurrenz mit den sogenannten MVZs, Medizinischen Verorgungszentren.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Der Wunsch nach Teilzeit und besseren Arbeitsbedingungen lässt Pflegekräfte wechseln

In weiten Teilen der Ärzteschaft haben die Versorgungszentren zwar einen schlechten Ruf, gelten als Rendite getriebene Kapitalunternehmen. Doch für das Pflegepersonal sind die MVZs durchaus attraktiv. Denn dort wird oft eine leistungsabhängige, übertarifliche Bezahlung ermöglicht und es müssen keine Nacht- und Wochenend-Dienste gemacht werden.

Vorteile, die man auch am Uniklinikum nicht leugnet. Daneben sei es aber auch der Wunsch nach mehr Teilzeitarbeit, den Isolde Schäfer als Grund für die zuletzt hohen Personalverluste ausmacht. „Die dadurch entstehenden Vakanzen können heute schlechter nachbesetzt werden, als dies noch vor einigen Jahren der Fall war.“ Der Arbeitsmarkt gebe nicht mehr genügend Pflegekräfte her.

Schlimmer als erwartet: Pflegenotstand in Bayern

Uniklinik Regensburg zu Pflegenotstand: „Können momentane Entwicklung nicht umkehren.“

Zwar werde immer mehr in die Ausbildung investiert. Man sei froh, bisher die Ausbildungsklassen noch besetzen zu können. Gemeinsam mit dem Caritas-Krankenhaus St. Josef betreibe man den PflegeCampus Regensburg und habe 2020 erfolgreich auf eine „generalistische Pflegeausbildung“ umgestellt.

Die momentane Entwicklung könne dadurch aber wohl kaum umgekehrt werden. „Die Ausbildungszahlen am UKR passen sich leider auch dem allgemeinen Arbeitsmarkttrend an“, so Schäfer. Ebenso wie in anderen Branchen müsse auch das Gesundheitswesen heute immer mehr um Personal werben und um Auszubildende konkurrieren.

Pflegenotstand schränkt Leistungen ein: Bald auch andere Bereiche betroffen?

Die aktuell akute Situation an der Augenklinik, so scheint es, könnte daher bald auch andere Bereiche treffen und womöglich künftig häufiger temporär auftreten. „Vor allem die Beschäftigten im Pflegedienst werden künftig unsere Leistungsmöglichkeiten limitieren“, so Schäfer.

Am UKR mahnt man deshalb strukturelle Veränderungen an. Das beginnt für Schäfer bei der Finanzierung des Gesundheitswesens, „geht über die Arbeitsbedingungen in medizinischen Einrichtungen (und verglichen damit in anderen Branchen) und schließt auch die gesellschaftliche Haltung zu sozialen Berufen mit ein“.

In Bildern: 9 Dinge, die Regensburg einzigartig machen Fotostrecke ansehen

Notfall-Patienten müssen nach München und Erlangen ausweichen

Für die Patientenversorgung ist all das momentan ohnehin irrelevant. Als medizinischer Maximalversorger für den gesamten Ostbayerischen Raum nimmt die Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde des UKR einen zentralen Part in der Patientenversorgung ein. Infolge des Mangels an Pflegekräften musste die Klinik zum 1. Oktober jedoch den nächtlichen Notdienst für Operationen einstellen.

„Notfall-Patienten, die einer Augen-Operation bedürfen, müssen damit außerhalb der regulären Arbeitszeiten nach München oder Erlangen ausweichen“, erklärt Schäfer auf Nachfrage. „Wobei auch dort die Kapazitäten für zusätzliche Notfälle begrenzt sind.“ Man tue alles dafür, den sonstigen ambulanten und stationären Betrieb am UKR aufrechtzuerhalten.

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.