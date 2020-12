Streit während YouTube-Livestream eskaliert: Polizei muss einschreiten - dann wird es noch verrückter

In Regensburg

Ein 20-Jähriger aus Regensburg hielt am Dienstag und am Mittwoch die Polizei ordentlich auf Trab. Alles fing mit einem Livestream auf YouTube an.

Regensburg - Auf der Videoplattform YouTube werden jede Minute etwa 400 Stunden Filmmaterial hochgeladen. Dazu kommen noch unzählige Livestreams. Dass sich dabei allerlei Kurioses findet, ist nur logisch. Eine ganz besondere Episode aus der Kategorie „Was habe ich da gerade gesehen“ haben Zuschauer eines Livestreams aus Regensburg gesehen. Mehr Action und nackte Haut gibt es sonst nicht mal in den besten Hollywood-Blockbustern.

Regensburg: Streit bei YouTube-Livestream eskaliert

Am Dienstagabend trafen sich ein 20-Jähriger und ein 40-Jähriger in der Wohnung des Jüngeren in Regensburg*. Beide genehmigten sich das eine oder andere alkoholische Getränk. Dann starteten sie einen YouTube-Livestream. Während der Übertragung kam es dann zum Streit zwischen den Beiden. Dieser wurde so heftig, dass wenige Zeit später auch die Fäuste flogen. Die ganze Zeit live mit dabei: Die Zuschauer vor den Bildschirmen. Viele von ihnen entschieden sich dann den Notruf zu wählen. „Die Aufrufzahlen lagen im oberen vierstelligen Bereich“, sagte ein Sprecher der Polizei*. Die konnte den YouTuber auch schnell identifizieren und machten sich zur Wohnung des 20-Jährigen auf.

Dort angekommen trennten die Beamten die beiden Streithähne. Für die YouTube-Zuschauer war vorerst Schluss mit dem Livestream. Bei der Auseinandersetzung wurde nach Angaben der Polizei keiner wirklich verletzt. Der 40-Jährige verließ daraufhin gemeinsam mit den Polizisten die Wohnung. Nur kurze Zeit später ging der 20-Jährige wieder online. Diesmal jedoch komplett unbekleidet. Dazu ließ er während des zweiten Streams immer wieder rechte Parolen fallen, sodass die Polizei ein zweites Mal ausrücken musste.

Regensburg: YouTuber wird über Nacht in Gewahrsam genommen

Wieder an der Wohnung angekommen, schnappten sich die Beamten den 20-Jährigen und brachten ihn auf die Polizeiwache. Ihm wird unter anderem das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorgeworfen. Am nächsten Morgen durfte er dann die Dienststelle wieder verlassen. Die Geschichte ging jedoch weiter.

Kurze Zeit nach der Entlassung des 20-Jährigen wurden die Polizisten in die Albertstraße gerufen. Dort trafen sie wieder auf den scheinbar Unbelehrbaren. Dieser versuchte gerade einer Frau das Handy wegzunehmen. Es klickten erneut die Handschellen. Diesmal wurde der junge Mann jedoch nicht auf die Polizeiwache, sondern gleich in eine psychiatrische Fachklinik gebracht. (tel) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

