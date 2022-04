Wegfall der Corona-Regeln: Menschen müssen sich noch daran gewöhnen ‒ Maske weiterhin gefragt

Von: Leyla Yildiz

In Bayern sind seit 3. April die meisten Corona-Regeln weggefallen. Es gibt keine Zulasskontrollen mehr und es müssen keine Masken mehr getragen werden. Sie ist lediglich eine Empfehlung. (merkur.de-Collage) © Christophe Gateau/Marijan Murat/dpa

Die Maskenpflicht und die 2G- bzw. 3G-Regel gibt es seit dem 3. April nicht mehr. In Regensburg haben sich die Menschen aber noch nicht daran gewöhnt.

Regensburg ‒ Am Anfang der vergangenen Woche (29. März) kündigte es die bayerische Staatsregierung an ‒ jetzt ist es Realität. Die Maskenpflicht und die 2G- beziehungsweise 3G-Regel sind gefallen. Das bedeutet für die Bürgerinnen und Bürger des Freistaats, dass sie in vielen Bereichen ihre Masken nicht mehr tragen brauchen, trotz hoher Zahlen in der Corona-Pandemie. Lediglich im ÖPNV oder etwa in Kliniken und Pflegeheimen muss der Mundschutz noch aufbehalten werden.

Doch haben nun wirklich alle Menschen mit der Mund-Nasenbedeckung Schluss gemacht? Tatsächlich nicht jeder, wie ein Bericht des Bayerischen Rundfunks (BR) aus Regensburg zeigt. In einigen Cafés und Bäckereien tragen die Bedienungen beziehungsweise Verkäufer keine Maske mehr, andere wiederum schon. Auch die Kunden hätten zum Großteil noch eine aufgehabt.

Regensburg: Maskenpflicht in der Corona-Pandemie gefallen - „Das macht das Ganze viel persönlicher“

In einem Café freute sich eine Mitarbeiterin über die Lockerungen. „Endlich - ein Glück, keine Maske mehr“, sagte sie zum BR. „Das macht das Ganze wieder viel persönlicher.“ Bei den Passanten zeigt sich auch ein gemischtes Bild, vor allem bei den Masken im Supermarkt. Ein Mann meinte, dass er beim nächsten Einkauf keine Maske aufsetzen werde: „Ich gehe ohne Maske hin, wo es möglich ist, um einfach wieder ein bisschen Normalität zu haben.“ Eine andere Passantin sagte hingegen: „In Restaurants finde ich es in Ordnung, aber in Supermärkten sollte man die Maske lieber tragen, da muss jeder hineingehen ‒ auch Risikopatienten.“

Regensburg: Nach Wegfall der Corona-Regeln in Bayern ‒ Menschen müssen sich daran gewöhnen

Ganz verinnerlicht haben die Menschen den Wegfall der Maßnahmen aber offenbar noch nicht ‒ auch in Bezug auf die 2G- oder 3G-Kontrollen. Viele Café-Gäste wollen nach wie vor ihren Impf-, Genesenen- oder Teststatus vorweisen. Knapp zusammengefasst: Für die meisten ist es ungewohnt, nach fast zwei Jahren sich nicht mehr an die Vorgaben halten zu müssen. Darum, und das spiegelte sich in den Meinungen der Befragten wider, brauchen die Bürgerinnen und Bürger Zeit, um sich an das neue alte Leben wieder zu gewöhnen. (ly)

