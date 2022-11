„Wir können nicht alles verschenken“: Streit mit Stadt um Regensburger Bio-Markt

Von: Stefan Aigner

Seit März gibt es auf den Donaumarkt regelmäßiges Marktgeschehen. Doch die Gebühren machen dem Organisator das Leben schwer. © Stefan Effenhauser/Stadt Regensburg

Jeden Freitag gibt es in Regensburg einen Bio-Markt auf dem Donaumarkt. Doch über die Gebühren, die von der Stadt dafür verlangt werden, gibt es Streit.

Regensburg - Biostadt und Ökomodellregion – das sind zwei Titel, mit denen sich die Stadt Regensburg gerne schmückt. Und im Grunde freut es auch jeden im Stadtrat, dass es seit März jeden Freitag einen wöchentlichen Bio-Markt auf dem Donaumarkt gibt. Doch bei den Gebühren gibt es Streit.

Bio-Markt in der Biostadt Regensburg: Kämmerei verdoppelte die Sondernutzungsgebühr

37 Euro pro Stand hatte die Stadt Regensburg von Organisator Daniel Frost allwöchentlich verlangt – ein Aufschlag von 100 Prozent auf die Sondernutzungsgebühr von 18,50 Euro, den die Kämmerei wegen der Gewinnerzielungsabsicht seit März erhoben hat.

Inklusive Strom und einer Pauschale von 5,50 Euro, die Frost für seinen Aufwand verlangt, summiert sich die Gebühr auf rund 52 Euro brutto pro Markttag. Vor allem für kleine Stände, die Eier oder Honig verkaufen, bedeutet dies eine deutliche Umsatzminderung. Und schon mehrfach hatten sich deshalb Standbetreiber an die Stadt gewandt.

Standbetreiber beschweren sich: Stadt halbiert Gebühr

Die hat nun zwar mit einer Beschlussvorlage reagiert und die Gebühr auf 18,50 Euro gesenkt. Doch die erwartete Dankbarkeit bei Marktorganisator Frost und den Standbetreibern will sich nicht einstellen.

„50 Prozent Aufschlag mussten wir zahlen, weil wir den Platz der Gemeinnützigkeit entziehen, weitere 50 Prozent, weil wir eine Gewinnerzielungsabsicht, also ein wirtschaftliches Interesse verfolgen“, so der Organisator gegenüber der Mittelbayerischen Zeitung.

Organisator klagt: „Stadt bekommt attraktiven Markt und kassiert noch ab.“

„Die Stadt bekommt auf diesem Platz umsonst einen attraktiven Markt, für den sie abkassieren will. Für uns bleibt ein Taschengeld, mit dem wir schauen müssen, wie wir über die Runden kommen.“ Seinen Aufwand könne er mit den 5,50 Euro pro Stand kaum decken. Er werde deshalb nach der Gebührenabsenkung zusätzlich zehn Euro von jedem Standbetreiber nehmen müssen, um zumindest annähernd auf eine Aufwandsentschädigung zu kommen.

Bürgermeister sauer über Kritik: „Günstiger geht nicht.“

Bürgermeister Ludwig Artinger ist angesichts solcher Aussagen verärgert. Da habe man „eigentlich eine gute Absicht“ gehabt. „Aber was ich da die letzten Tage an Rückmeldung bekommen habe, da kann man nur die Händ‘ überm Kopf zamschlagn.“

Man habe die Gebühr auf das niedrigste dessen abgesenkt, was das Recht hergebe, sagt er bei der entsprechenden Sitzung des Umweltausschusses. Und wenn da jetzt trotzdem noch was für die Standbetreiber obendrauf komme, dann sei das nicht das Thema der Stadt. „Das müssen die Standler dann den Betreiber fragen.“

Gebühren auf städtischem Markt sind deutlich günstiger

Selbst betreiben will die Stadt den Bio-Donaumarkt bislang nicht. So einen wolle man zwar. Aber durchführen solle diesen ein privater Betreiber, heißt es in der Beschlussvorlage. Und für diesen würden nun einmal mindestens 18,50 Euro Sondernutzungsgebühr pro Stand fällig.

Zum Vergleich: Am Kornmarkt, dem Ur-Donaumarkt, wenn man so will, hat die Stadt die Organisation inne und verlangt 3,50 Euro pro Quadratmeter. Deutlich günstiger also für kleine Stände bis fünf Quadratmeter.

Stadt meint: Betreiber soll für Aufwand nichts verlangen

Dass dieser private Betreiber für seinen Aufwand Geld verlangt, will bei der Stadt offenbar kaum jemandem einleuchten. So meint Dr. Tina Vogt, Leiterin des städtischen Umweltamts, dass man nicht begeistert darüber sei, dass der Betreiber des Bio-Donaumarkts nun etwas von den gesenkten Gebühren für sich abschöpfen wolle.

Schließlich gebe es auch beim Marktgeschehen am Bismarckplatz (weitaus weniger Stände) einen Privaten, der all das organisiere, selbst einen eigenen Stand betreibe und für seinen Aufwand nichts verlange.

Betreiber bekommt nur verhaltene Unterstützung im Stadtrat

Von den Stadträten im Umweltausschuss kommt nur wenig Unterstützung für das Anliegen, die Gebühren noch weiter zu reduzieren. Anna Hopfe (Grüne) mahnt vorsichtig an, ob man die Vorlage nicht noch einmal überarbeiten könne, meldet sich nach einer ablehnenden Antwort von Artinger aber nicht mehr zu Wort.

Astrid Lamby (ÖDP) regt an, die Sondernutzungssatzung zu überarbeiten und wird damit beschieden, dass dies zu lang dauere. Und Thomas Thurow (Brücke) erinnert daran, dass seine Fraktion ja einen Viktualienmarkt am Neupfarrplatz gefordert habe.

CSU-Stadtrat kritisiert: „Wir können nicht alles verschenken.“

Die Beträge seien gering, sagt hingegen Michael Lehner (CSU). „Wenn man wegen 18,50 Euro keinen Gewinn erzielen kann, dann hat der Markt keine Chance.“ Dass der Betreiber für seinen Aufwand etwas verlangen müsse, sei zwar verständlich, aber: „Das ist nicht unser Problem und nicht unsere Schuld.“

Die Stadt könne nicht alles fördern und subventionieren. „Wir können nicht alles verschenken“, so Lehner.

Ribisl-Stadtrat fordert: Keine Gebühren für Marktgeschehen

Auf Granit bei Umweltbürgermeister Artinger beißt Ribisl-Stadtrat Jakob Friedl. Der merkt zum einen an, dass Daniel Frost für seinen Aufwand und sein mit viel Herzblut betriebenes Engagement ohnehin kaum etwas verlange. Andererseits, so Friedl, sei der Donaumarkt laut Bebauungsplan doch für Marktgeschehen vorgesehen.

Insofern könne man sich die Sondernutzungsgebühr doch sparen. Schließlich liege keine Zweckentfremdung der Fläche vor.

Stadtverwaltung meint: „Das ist die beste und schnellste Lösung.“

Während Ludwig Artinger, für den Friedl ohnehin ein rotes Tuch zu sein scheint, sich darüber echauffiert, „wie viele falsche Dinge“ dieser „in einer Wortmeldung“ von sich gebe und Friedl dafür kritisiert, dass er das entweder nicht verstehen könne oder verstehen wolle, bleibt es Umweltamtschefin Vogt überlassen, den Sachverhalt verständlich aufzuklären.

Demnach sei der Donaumarkt sehr wohl als öffentliche Verkehrsfläche gewidmet und die Stadt müsse Sondernutzungsgebühren erheben. Die nun präsentierte Vorlage sei deshalb die schnellste und beste Lösung. Alle anderen Möglichkeiten, die Gebühren zu senken – etwa eine Änderung der Sondernutzungssatzung – dauerte weitaus länger.

Kämmerei hätte gern höhere Gebühren verlangt

Bei diesen Gebühren gebe es derzeit auch keine Möglichkeit unter 18,50 Euro zu gehen, bekräftigt Kämmerer Maximilian Mittermaier. „Alles andere wäre rechtswidrig.“ Der komplette Verzicht auf jegliche Zuschläge, die man in der Vergangenheit noch erhoben hatte, gefalle der Kämmerei ohnehin nicht. Einen Aufschlag von 25 Prozent hätte man nach wie vor gerne verlangt. „Aber das ist rechtlich zulässig.“

