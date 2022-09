Gepackt und getreten: Club-Gast bewusstlos geschlagen – Security festgenommen

Von: Katarina Amtmann

Sicherheitsmitarbeiter sollen einen Club-Gast in Regensburg schwer verletzt haben (Symbolbild). © IMAGO / Design Pics

Im April wurde ein Club-Gast in Regensburg bewusstlos geschlagen. Fünf Monate später teilte die Polizei mit, dass mehrere Sicherheitsmitarbeiter in Haft sind.

Regensburg - „Auseinandersetzung in Regensburger Club - mehrere Sicherheitsmitarbeiter in Haft“. So betitelt die Polizei Regensburg eine Pressemitteilung vom 2. September. Der Vorfall selbst liegt schon fünf Monate zurück.

Regensburg: Sicherheitsmitarbeiter eines Clubs sollen Gast geschlagen haben

Demnach wurde am Sonntag (3. April) ein 36-jähriger Gast in einem Regensburger Club schwer verletzt. „Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben Hinweise auf ein versuchtes Tötungsdelikt. Mehrere tatverdächtige Sicherheitsmitarbeiter befinden sich nun deshalb in Untersuchungshaft“, heißt es weiter.

Der Vorfall im April hat sich laut Polizei wie folgt ereignet: „In den frühen Morgenstunden entschloss sich ein Verantwortlicher des Clubs, einen Gast der Örtlichkeit zu verweisen. Als ihm dies durch mehrere Sicherheitsmitarbeiter mitgeteilt wurde, sei es zu einer zunächst verbalen Meinungsverschiedenheit gekommen.“

Gepackt, geschlagen und getreten: Security-Mitarbeiter sollen Gast in Regensburg angegriffen haben

Im weiteren Verlauf hätten zwei Sicherheitsdienst-Mitarbeiter den 36-Jährigen gepackt, dieser soll dann versucht haben, sich aus den Griffen zu befreien. Zwei weitere Security-Mitarbeiter seien daraufhin dazugekommen. „Nach aktuellem Ermittlungsstand soll der Gast so geschlagen worden sein, dass er das Bewusstsein verlor. Danach sei der Gast mit den Füßen mehrfach getreten und vor dem Club abgelegt worden“, so die Polizei.

Zeugen informierten die Polizei, die den Verletzten bewusstlos vorfand. Er kam in ein Krankenhaus und wurde auf der Intensivstation behandelt. Er konnte nach wenigen Tagen das Krankenhaus verlassen.

„Nach intensiven Ermittlungen, die in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Regensburg geführt wurden, und der Vernehmung mehrerer Zeugen ergab sich der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts. Es ergingen Haftbefehle wegen versuchten Totschlags. Die Polizei konnte drei der Sicherheitsmitarbeiter festnehmen und in verschiedene Justizvollzugsanstalten bringen“, heißt es weiter.

Noch sind die Ermittlungen nicht abgeschlossen. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung. (kam)

