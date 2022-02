Hohe Verschuldung droht: Stadt Regensburg muss Ausgaben genau prüfen

Droht der Stadt Regensburg eine hohe Verschuldung? (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Regensburg hat grünes Licht für seinen Haushaltsplan bekommen. Künftige Ausgaben müssen jedoch genau geprüft werden – sonst droht eine hohe Verschuldung.

Regensburg – Die Regierung der Oberpfalz hat die Haushaltssatzung für 2022 abgesegnet. Seit Montag (7. Februar) kann die Stadt Regensburg* demnach den Haushaltsplan vollziehen. Der hat ein Volumen von gut einer Milliarde Euro. Der Finanzierungszeitplan geht bis 2025, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Die Regierung der Oberpfalz habe bemängelt, dass die laufenden Ausgaben des Verwaltungshaushalts nicht durch laufende Einnahmen gedeckt werden könnten. Da dies aber eine Folge der Corona*-Pandemie ist, sei die Finanzierung der Ausgaben durch Ersatzdeckungsmittel ausnahmsweise gerechtfertigt.

Stadt Regensburg: Hohe Verschuldung in den nächsten drei Jahren?

Da der Verwaltungshaushalt nicht auf die Investitionen einzahlt, sei man auf Kredite angewiesen. Bis Ende 2022 werde die Stadt Regensburg deshalb mit rund 900 Euro je Einwohner verschuldet sein. Damit liege Regensburg noch im Durchschnitt der bayerischen Städte mit 100.000 bis 200.000 Einwohnern.

In den Jahren 2023 bis 2025 will die Stadt 344,7 Millionen Euro an Krediten aufnehmen. Bis Jahresende 2025 könnte sie dann Prognosen zufolge mit insgesamt 482 Millionen Euro verschuldet sein. Dieser Wert ist zwar noch Theorie, bereitet der Regierung der Oberpfalz jedoch Sorgen. Mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von voraussichtlich 3.165 Euro zum 31. Dezember 2025 läge Regensburg dann nämlich deutlich über dem bayerischen Durchschnitt.

Stadt Regensburg soll jede Ausgabe kritisch prüfen

Die Stadt müsse deshalb bei jeder geplanten Investition prüfen, ob diese wirklich nötig sei. Sie solle sich auf die „stete Erfüllung von Pflichtaufgaben" konzentrieren und sich bemühen, ihre allgemeine Leistungsfähigkeit zu erhalten. Erste Schritte hat Regensburg schon 2021 eingeleitet: Die Stadt beauftragte den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband mit einem interkommunalen Vergleich.