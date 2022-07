Nach Verhaftung des stellvertretenden Vorsitzenden: Regensburger Regierungspartei unter Druck

Von: Stefan Aigner

CSB-Vorsitzender Christian Janele (li.) und sein nun in Untersuchungshaft sitzender Stellvertreter (verpixelt) im Kreis von Vorstandskollegen. © CSB

Seit Ende Mai sitzt der zweite Mann der CSB in Regensburg in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen Betrugs und Wucher erhoben.

Regensburg – Als „Abzocker“ machte er schon seit Jahren Schlagzeilen, sorgte für Warnungen und Kritik von Verbraucherschützern und Handwerker. Jetzt sitzt Thomas Mannstaedt in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Regensburg hat Anklage erhoben. Wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs und Wucher.

Stellvertretender CSB-Chef in Untersuchungshaft: Der Verein regiert in Regensburg mit

Das bringt auch ein Mitglied der Regensburger Regierungskoalition unter Rechtfertigungszwang. Denn Mannstaedt war nicht nur Geschäftsführer der „DHE GmbH“ (Die Handwerker Engel), über die er laut Anklage hunderte von Menschen in Notlagen abgezockt haben soll, sondern auch stellvertretender Vorsitzender der CSB, der „Christlich Sozialen Bürger“.

Deren Chef und einziger Stadtrat Christian Janele gibt sich „bestürzt und erschüttert“ angesichts der Vorwürfe gegen seinen Stellvertreter. Doch bekannt waren diese Vorwürfe schon lange – durch Berichte in Zeitungen, auf den Seiten von Verbraucherschützern und im Fernsehen.

Stellvertreter von CSB-Stadtrat Janele in U-Haft: Beide kennen sich schon lange

Als Janele nach einigen Parteiwechseln 2013 die Führung bei der CSB übernommen hatte und sich zum OB-Kandidaten küren ließ, war von den Ursprüngen des Vereins im Grunde nichts mehr übrig. Die einstige CSU-Abspaltung, in der sich Kritiker des vormaligen Oberbürgermeisters Hans Schaidinger sammelten, stand kurz vor dem Zerfall.

Für Wohnungsunternehmer Janele, der schon lange politische Ambitionen hatte, es aber weder bei den Grünen noch bei der CSU auf eine aussichtsreiche Position schaffte, war das die Gelegenheit. Er übernahm den mehr oder weniger führungslosen Verein und besetzte den Vorstand mit Menschen, die er kannte und denen er vertraute. Von Anfang an als sein Stellvertreter dabei: Thomas Mannstaedt, der mit seiner Firmenzentrale ebenso wie Janele im Regensburger Gewerbepark beheimatet ist.

Anklage wegen Wucher und Betrug: Dubiose Geschäfte schon lange in der Kritik

Janele schaffte es schließlich mit einigem Aufwand in den Stadtrat und mittlerweile sogar als Zünglein an der Waage in die Regierungskoalition – ohne seine Stimme geht nichts. Mannstaedt machte derweil mit seinen dubiosen Geschäftspraktiken von sich reden.

Bundesweit ist er mit verschiedenen Internetseiten zum Thema Rohrreinigung, Glasnotdienst, Schlüsseldienst oder Kammerjäger am Start. Die Ermittler gehen davon aus, dass in dem eigens eingerichteten Call-Center rund 2.000 Anrufe täglich eingegangen sein sollen und daraus bis zu 600 (teils wieder stornierte) Aufträge entstanden.

Stellvertretender CSB-Vorsitzender in U-Haft: Schon lange als Abzocker verschrien

Bei einer kurzen Recherche im Handelsregister finden sich zahlreiche, teils wieder gelöschte Unternehmen, die Mannstaedt zugeordnet werden können. „Aufsperrengel“ heißt eine 2020 liquidierte Firma, er wird als Inhaber der „Glasnotdienstzentrale für Deutschland“ geführt und als Geschäftsführer der „Schlüsselnotdienstzentrale für Deutschland“.

Die Elektroinnung Regensburg warnte sogar via Mittelbayerische Zeitung vor dem Unternehmen. Gerhard Gröschl, Obermeister der Elektroinnung Regensburg, sprach bereits 2017 von „Wucher“ und „dreister Abzocke“.

Berichte über diese „Abzocke“ erschienen unter anderem in der BILD, hier auch mit Erwähnung der CSB, im Focus, im ARD-Magazin plusminus oder bei Kabel Eins. Dort persönlich mit den Vorwürfen konfrontiert, ließ Mannstaedt den Abzocke-Experten Peter Giesel wissen, er „labere Scheiß“.

Dubiose Geschäftspraktiken: CSB-Chef will davon nichts mitbekommen haben

Folgt man alledem, dann war Mannstaedts Geschäftsgebaren so ziemlich das Gegenteil dessen, wofür die „CSB“ zu stehen postuliert. „Wir wollen stetig beweisen, dass wir eine Gemeinschaft sind, die sich für die Belange der Bürger und ihre Heimatstadt stark macht“, fasste Christian Janele das beispielsweise 2021 zusammen.

Heute will Janele, den Mannstaedt während des zurückliegenden Wahlkampfs noch als erfolgreichen Unternehmer lobte, „der Ideen hat und den Mut, Entscheidungen umzusetzen“, von der breit gestreuten Kritik am Geschäftsgebaren seines Stellvertreters bis zu dessen Verhaftung nichts mitbekommen haben.

„Ich habe Herrn Mannstaedt über unsere Kinder beim Elternbeirat kennengelernt“, so der CSB-Chef in einer Stellungnahme gegenüber unserer Redaktion, als „hilfsbereiten und engagierten Menschen“ wahrgenommen. Über das Geschäft habe man im Grunde kaum geredet, sagt der CSB-Boss. Dafür sei kaum Zeit geblieben.

Leise Selbstkritik beim CSB-Chef: „Hätte das mehr hinterfragen sollen.“

Aber als er Mannstaedt ein paar Mal beauftragt habe, seien im die Preise immer als normal und fair erschienen. Ansonsten habe sein Stellvertreter „im Prinzip“ erklärt, dass halt Arbeitseinsätze an Feiertagen, Nachts und außerhalb der üblichen Zeiten teuer wären. „Vielleicht hätte man doch genauer hinterfragen sollen.“

Über die Vorwürfe und die Verhaftung seines Stellvertreters sei er „bestürzt und erschüttert“. Menschlich tue ihm Thomas Mannstaedt und vor allem auch seine Frau und seine Kinder sehr leid. Sollte sich all das bestätigen, dann sei Thomas Mannstaedt als Mitglied des Vorstands „selbstverständlich nicht mehr tragbar“. Es stünden ohnehin Neuwahlen an und da müsse man sich neu orientieren, zumal davon auszugehen ist, dass Herr Mannstaedt bis zur Klärung der Umstände wohl auch gar nicht erst zur Wahl antreten wird.

