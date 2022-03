Erster Regensburger Cybersecurity-Kongress: Darum gibt es keinen besseren Zeitpunkt als jetzt!

In Regensburg findet der erste Regensburger Cybersecurity-Kongress statt. © Birgitta Groth/imago

Am 25. April findet zum ersten Mal der Cybersecurity-Kongress statt. Dabei sollen die Besucher auf die Wichtigkeit von IT-Sicherheit aufmerksam gemacht werden.

Regensburg – Cyberkriminalität in Zeiten des Krieges ist eine aufkeimende Gefahr, vor der es sich zu schützen gilt. Firmen müssen sich wappnen – analog wie digital! IT-Sicherheit gilt als ein „zentraler Erfolgsfaktor für unsere Unternehmen“, erklärt Prof. Dr. Georg Stephan Barfuß, Leiter des Referats für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen. Damit setzt er das Ziel des ersten Regensburger Cybersecurity-Kongresses am 25. April 2022: sensibilisieren, Lösungen etablieren, kooperieren.

Die Veranstaltung findet von 10 bis 16.30 Uhr in der TechBase Regensburg, Franz-Mayer-Straße 1, statt. Das meldet die Stadt Regensburg in einer Pressemitteilung.

„Krieg in der Ukraine hat unabsehbare Auswirkungen auf den Anstieg der Cyberkriminalität„

Sandra Wiesbeck, CEO des IT-Sicherheitsclusters e.V. aus Regensburg, betont: „Der Krieg in der Ukraine hat unabsehbare Auswirkungen auf den Anstieg der Cyberkriminalität und das gesamte Sicherheitsgefüge. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um IT-Sicherheit aufzubauen oder zu intensiveren als gerade. Genau dafür ist der 1. Regensburger Cybersecurity-Kongress konzipiert.“

Regensburg: Workshops, Podiumsdiskussionen und Impulsvorträge

Dabei können sich Besucherinnen und Besucher auf Workshops, Podiumsdiskussionen und Impulsvorträge von Experten und Opfer von Cyberangriffen freuen – am Vormittag sogar online wie analog! In der Mittagspause soll es laut der Stadt unter anderem auch die Möglichkeit geben, das mobile IT-Forensik-Labor der Polizei zu besichtigen und am Workshop zum Thema „Notfallmanagement“ teilzunehmen.

