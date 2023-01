Dieb beklaut Frau, während sie im Wohnzimmer fernsieht

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Eine Frau wurde in ihrer Wohnung beklaut - während sie TV sah (Symbolbild). © IMAGO / Kirchner-Media

Eine Regensburgerin lüftete ihr Schlafzimmer und ging danach ins Wohnzimmer. Ein Dieb nutzte das offene Fenster und beklaute die Frau.

Regensburg - Am Silvestertag wurde eine Frau in Regensburg beklaut. Der Täter nutzte ein offenstehendes Fenster, wie die Polizei in einer Pressemitteilung mitteilte.

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.

Frau lüftet Schlafzimmer und schaut im Wohnzimmer TV: Dieb steigt über offenes Fenster ein

Demnach lüftete die Frau um die Mittagszeit ihr Schlafzimmer im Erikaweg und ging anschließend zum Fernsehschauen in ihr Wohnzimmer. Ein bisher unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit und stieg über das offene Fenster in die Wohnung ein, so die Polizei weiter.

Der Täter entwendete Bargeld in Höhe eines dreistelligen Eurobetrages. Die Frau bemerkte den Einbruch erst, als sie feststellte, dass das Bargeld nicht mehr vor Ort war. In der Wohnung wurden Spuren gesichert.

Eine unschöne Weihnachtsgeschichte spielte sich im Dezember in der Oberpfalz ab. Ein Unbekannter stahl die Geschenke einer Familie.

Video: Dieb geht in fremde Wohnung und kocht sich Essen

In Fürth haben zwei Einbrecher ausgenutzt, dass die Bewohner für eine längere Zeit verreist waren. Sie ließen sich laut Polizei „häuslich nieder“.

Dieb beklaut Frau in Wohnung: Polizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm die Bearbeitung des Falls. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizei zu melden. (kam)

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.