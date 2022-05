„Ausgebaut, abisoliert und gestohlen“: Polizei ermittelt nach Diebstahl in Regensburg

Von: Katarina Amtmann

Bereits verbaute Kupferkabel sind in Regensburg gestohlen worden (Symbolbild). © IMAGO / Action Pictures

Erneut wurde in Regensburg Kupfer von einer Baustelle gestohlen. Der Schaden geht mittlerweile in die Zehntausende. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Regensburg - Am Montag (2. April) bemerkten Arbeiter auf einer Baustelle in Regensburg einen Kupferdiebstahl - es war nicht der Erste. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Kupferdiebstahl in Regensburg - „Bereits fest verbaute Kabel wurden ausgebaut, abisoliert und gestohlen“

Am Montagvormittag stellten Arbeiter wiederholt auf einer Baustelle in der Hofmeisterstraße (neue Straße östlich der Guerickestraße) fest, dass Kupferkabel entwendet wurden. Das berichtet die Polizei.

„Bereits fest verbaute Kabel wurden ausgebaut, abisoliert und gestohlen“, heißt es. Der entstandene Schaden beträgt rund 10.000 Euro. „Aufgrund der großen Menge an Kupfer dürfte es sich um mehrere Täter handeln, die über einen längeren Zeitraum an der Baustelle die Kabel abmontiert haben“, so die Vermutung. Bereits am Donnerstag, 28. April, wurden von der Baustelle Kupfer im Wert von circa 40.000 Euro entwendet.

Kupfer - Das neue „schwarze Gold“

Kupfer in Regensburg gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Wer Hinweise geben kann - insbesondere zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen in der Nachtzeit - wird gebeten, sich unter der Nummer (0941) 5 06 28 88 zu melden. „Alle Hinweise können von Bedeutung sein“, so die Beamten. (kam)