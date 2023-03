Am Straßenrand geparkt und nach dem Wochenende verschwunden: „Hochwertiger Geländewagen“ gestohlen

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein Pickup-Truck wurde in Regensburg gestohlen. © Polizei Oberpfalz

Ein Regensburger parkte einen Geländewagen am Straßenrand. Nach dem Wochenende stellte der Mann fest, dass der Dodge verschwunden war.

Regensburg - Ein unbekannter Täter hat am letzten Wochenende einen am Straßenrand geparkten „hochwertigen Geländewagen“ entwendet. Das teilte die Polizei Oberpfalz in einer Pressemitteilung am 28. Februar mit.

Geländewagen der Marke Dodge in Regensburg gestohlen - Fahrzeug war nach Wochenende weg

Demnach parkte ein Regensburger am Freitag, 24. Februar, seinen schwarzen Geländewagen der Marke Dodge gegen Mittag in der Posener Straße. Montagvormittag stellte er dann fest, dass der Wagen nicht mehr dort stand. Der Wert des Geländewagens liegt im mittleren fünfstelligen Bereich, so die Polizei weiter.

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.

Dodge in Regensburg gestohlen - Beschreibung des Fahrzeugs

Dodge Ram Longhorn

Farbe: schwarz

Pickup-Truck

Auffälliges weißes Magnetschild an der Fahrertüre „For Sale“

Türgriffe mit Chromeelementen

5,8 Meter lang

Erstzulassung 2017

Ein Unbekannter griff kürzlich einen Mann (95) in Oberbayern an und floh mit dessen Mercedes bis nach Österreich. Eine Fahndung blieb erfolglos. Der 95-Jährige wurde verletzt.

Video: In diesen Orten werden die meisten Autos gestohlen

Polizei bittet um Hinweise zu gestohlenem Pickup-Truck in Regensburg

Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt in dem Fall und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: „Haben Sie den gestohlenen Geländewagen gesehen oder können Sie Hinweise zur Tataufklärung geben? Bitte melden Sie sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888.“ (kam)