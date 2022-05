Polizei gelingt großer Schlag gegen Drogenszene in Bayern – Waffen und Heroin sichergestellt

Von: Felix Herz

Rund 200 Einsatzkräfte stellten bei einer umfassenden Durchsuchung Waffen und Drogen sicher, mehrere Personen wurden festgenommen.

Regensburg – Bereits seit mehreren Monaten lief die verdeckte Ermittlung der Regensburger Kriminalpolizeiinspektion und das Bayerische Landeskriminalamt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Regensburg. Der Verdacht: Mehrere Personen aus dem Großraum Regensburg sowie der Tschechischen Republik würden im großen Stile mit Rauschgift handeln. In der letzten Wochen erfolgte nun der Zugriff: 22 Objekte seien laut Polizeibericht durchsucht worden.

Polizei mit Schlag gegen Drogenszene: Waffen und Heroin sichergestellt

Die Durchsuchungen fanden in der Stadt Regensburg, den Landkreisen Regensburg, Schwandorf und Kelheim statt. Auch in der Tschechischen Republik wurden in Kooperation mit der tschechischen Polizei Durchsuchungsbeschlüsse ausgeführt. Unterstützt wurden die Ermittler dabei von bayerischen Spezialeinheiten, Spezialkräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei und weiteren Einsatzkräften der Polizeipräsidien Oberpfalz und Niederbayern, heißt es im Polizeibericht.

Polizei gelingt Schlag gegen Drogenszene: Waffen und Heroin beschlagnahmt © KPI Regensburg, BLKA / Polizei Bayern

Das Ergebnis der Maßnahmen kann sich sehen lassen: Mehrere Waffen wurden sichergestellt, ein Bargeldbetrag in Höhe von etwa 160.000 Euro sowie 3,5 Kilogramm Heroin. Damit gelang der Polizei eigener Aussage nach ein „deutliches Zeichen gegen den organisierten Rauschgifthandel“.

Regensburg: Großer Schlag gegen Drogenszene – Haftbefehle und Festnahmen

Der Einsatz richtete sich gegen eine Bande mit 20 Personen. Aufgrund der vorherigen Ermittlungen lag bereits ein Haftbefehl gegen vier Männer im Alter von 35 bis 40 Jahren vor. Drei davon konnten bei den Maßnahmen festgenommen werden und sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Zwei weitere Beschuldigte wurden im Laufe der Durchsuchungen festgenommen – der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg erließ Haftbefehle, die Männer sitzen nun ebenfalls in U-Haft. Ein weiterer Tatverdächtiger konnte in der Tschechischen Republik festgenommen werden – er wartet dort auf seine Auslieferung nach Deutschland. (fh)

