Heroin, Marihuana, Machete: Frührentner und 40-Jähriger bei Drogenhandel erwischt

Teilen

Frührenter beim Drogenhandel erwischt. © Symbolbild: dpa

Am 21. März erwischen Polizeibeamten zwei Männer beim Drogenhandel mit Heroin und Marihuana. Die anschließende Wohnungsdurchsuchung deckt weitere Waffen auf.

Regensburg –Als die Einsatzkräfte der Regensburger Polizei am Montag (21. März) gegen 14.15 Uhr zwei Männer bei einem Drogenhandel in der Nähe der Hemauerstraße beobachteten, griffen sie ein. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz berichtet, fanden die Beamten dabei Heroin und Marihuana, wovon ein 55-jährige Frührentner einem 40-Jährigen wahrscheinlich Heroin verkauft hatte. Zudem hatte der 55-Jährige Bargeld in Höhe von mehr als tausend Euro bei sich. Die Polizei stellte die Drogen sicher.

Regensburg: In der Wohnung des Frührentners finden sie noch mehr

Die Beamten durchsuchten daraufhin auf richterlichen Beschluss die Wohnung des 55-Jährigen, in der sie neben weiterem Heroin und Marihuana auch Haschisch sowie verschreibungspflichtige Medikamente fanden. Darüber hinaus entdeckten sie auch ein Beil, einen Teleskopschlagstock, ein Messer und eine Machete. Der Mann wurde anschließend dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen ihn einen Haftbefehl wegen des Verdachts auf Drogenhandel erließ. Laut dem Polizeipräsidium befindet er sich in einer Justizvollzugsanstalt. Der 40-jährige Mann wird ebenfalls wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Verantwortung gezogen.

Alle News aus Regensburg und Umgebung lesen Sie immer aktuell und nur bei uns.