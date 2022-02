Regensburger Ehrenbürger Papst Benedikt XVI.: Zum Aberkennen braucht es zwei Drittel des Stadtrats

Von: Stefan Aigner

Papst Benedikt 2006 bei seinem Besuch in Regensburg. © Günter Staudinger

Die Regensburger Oberbürgermeisterin spricht sich bei der Diskussion um die Ehrenbürgerschaft des emeritierten Papstes gegen Schnellschüsse aus.

Regensburg - Wie steht es in Regensburg* um die Ehrenbürgerwürde für Benedikt XVI.? Ebenso wie in Traunstein, Marktl am Inn und anderen oberbayerischen Gemeinden wird auch in der Bezirkshauptstadt der Oberpfalz über die Ehrenbürgerwürde für den emeritierten Papst diskutiert. Hintergrund sind Vorwürfe im Münchner Missbrauchsgutachten, die Joseph Ratzinger in Zusammenhang mit seiner Zeit als Erzbischof von München und Freising gemacht werden. Auch nach einer neuerlichen Stellungnahme von Joseph Ratzinger, die von vielen Betroffenen als unzureichend kritisiert wird, ebbt diese Diskussion nicht ab.

Debatte um Ehrenbürgerwürde von Papst Benedikt: „Dafür braucht man mit Sicherheit Zeit“

Bereits Ende Januar hatte die Regensburger Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer erklärt, dass man es den Betroffenen von sexueller Gewalt unbedingt schuldig sei, sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Mehrere Fraktionen im Regensburger Stadtrat schlossen sich dieser Position an. „Wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass ein Ehrenbürger diese Würde nicht verdient hat, dann muss darüber diskutiert werden – das gilt auch für einen Papst“, sagt beispielsweise Grünen-Fraktionschef Stefan Christoph. Und aktuell gebe es „mehr als genügend Anhaltspunkte“ für diese Annahme.

Vergangene Woche hat die Oberbürgermeisterin bei einer Sitzung des Bildungsausschusses nun ihre Pläne für das weitere Vorgehen konkretisiert. Für eine Aberkennung der Ehrenbürgerwürde, die Joseph Ratzinger 2006 anlässlich seines Besuchs in der Domstadt verliehen worden war, müssten demnach zwei Drittel des Regensburger Stadtrats stimmen. Deshalb solle sich jede dort vertretene politische Gruppierung nun intensiv Gedanken über das Thema machen. „Das darf kein Schnellschuss werden“, so Gertrud Maltz-Schwarzfischer. „Dafür braucht man mit Sicherheit Zeit.“

Nach Missbrauchsgutachten: Bistum Regensburg richtet Austrittstelefon ein

Während die Diskussion über städtische Ehren also noch dauern dürfte, explodieren auch in Regensburg die Kirchenaustrittszahlen. Das Bistum hat zwischenzeitlich sogar ein eigenes Austrittstelefon eingerichtet. Das dürfte allerdings nicht allein an der Diskussion um Joseph Ratzinger liegen, sondern auch an Äußerungen von Bischof Rudolf Voderholzer.

Der hat es zuletzt mit einer Wortmeldung bei der Diskussion der Bischöfe zum Synodalen Weg in Frankfurt sogar in die Tagesschau geschafft. Bei der ganzen Diskussion über das Münchner Missbrauchsgutachten und über den Umgang der Kirche mit Missbrauchstaten in den 70er und 80er Jahren komme ihm die Strafrechtsreform in den 70ern zu kurz, so der Regensburger Bischof. In deren Zuge sei sexueller Missbrauch nicht mehr als Verbrechen eingestuft worden, und zwar, so Voderholzer weiter, „auf der Basis von sexualwissenschaftlichen Urteilen, die davon ausgehen, dass für die betroffenen Kinder und Jugendlichen die Vernehmungen wesentlich schlimmer sind als die im Grunde harmlosen Missbrauchsfälle“.

Nach Relativierungen: Regensburger Bischof bittet um Verzeihung

Betroffenenvertreter zeigten sich sichtlich entsetzt von Voderholzers Aussagen – trotz der eilends nachgeschobenen Erklärung, dass er sich diese Ansicht nicht zu eigen mache und er die Verharmlosung von sexuellem Missbrauch für verheerend halte. In einer späteren Entschuldigung bat Voderholzer für seine Aussagen um Verzeihung: „Menschen, vor allem Missbrauchsopfer fühlen sich von mir vor den Kopf gestoßen, verletzt, sind empört. Das macht mich traurig und lässt mich beinahe verzweifeln. Ich bitte um Verzeihung. Mein Anliegen ist ja gerade: echter Einsatz für die Opfer, unmissverständlicher Kampf gegen die Täter und stetes Bemühen um Aufarbeitung, Aufklärung und vor allem Prävention.“ *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

