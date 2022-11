Regensburgs Ex-OB wettert gegen Stadtbahn: „Nicht mehr finanzierbar“

Von: Michael Bothner

Vor der Otto-Schwerdt-Schule kam Brücke-Chef Joachim Wolbergs (am Mikro) am Freitag mit etwa 80 Anwohnern zusammen. © Michael Bothner

Zu einer Ortsbegehung mit Regensburgs Ex-OB in Burgweinting kommen rund 80 Interessierte – mehrheitlich Kritiker des Stadtbahn-Projekts.

Regensburg – Das Thema Stadtbahn erhitzt weiter die Gemüter in Regensburg. Ende letzter Woche lud die Brücke-Fraktion von Ex-Oberbürgermeister Joachim Wolbergs zur Ortsbegehung in Burgweinting. Und gut 80 Interessierte kamen – vornehmlich Kritiker des Projekts oder zumindest der bisher bekannten Streckenführung.

Verkehrsprojekt in der Kritik: Wolbergs lehnt Stadtbahn „kategorisch ab“

Joachim Wolbergs lehnt die Stadtbahn „kategorisch ab“. Das sagt er gleich zu Beginn der zweistündigen Begehung – und erntet dafür Applaus.

Man steht gerade an der Otto-Schwerdt-Mittelschule an der Kirchfeldallee. An der Bildungsstätte könnte in einigen Jahren die Stadtbahn vorbeifahren. Ein Stück gen Westen würde der Betriebshof entstehen. So die derzeitigen Überlegungen, die teilweise auf Widerstand stoßen.

Stadtbahn im Kreuzfeuer: „Was machen eigentlich die Leute im Stadtbahnamt?“

Doch nicht deshalb lehnt Wolbergs das Projekt ab. Er halte die Stadtbahn schlicht für nicht mehr finanzierbar, angesichts der angespannten Welt- und Haushaltslage. Er wisse auch nicht, was die elf Beschäftigten den ganzen Tag im Stadtbahnamt machen würden, ätzt Wolbergs dann. Er jedenfalls würde das Geld lieber in Radwege und Schulen stecken, sagt er.

Es sind solche Spitzen, mit denen der Politiker bei den Projektgegnern den richtigen Nerv trifft. Dass er die Stadtbahn auch unabhängig von den Kosten für „politisch längst tot“ hält, wird von vielen wohlwollend aufgenommen.

Regensburgs Ex-OB kritisiert Stadtspitze: „Verwaltung wird vorgeschickt.“

Die Regierungskoalition macht es Wolbergs leicht. Die CSU zeige mit ihren Querschüssen mittlerweile im Wochenrhythmus, was sie von dem 2018 im Stadtrat mit beschlossenem Verkehrsprojekt halte, berichtet der Ex-OB. Beim Rest der Koalition fehle inzwischen jegliche Leidenschaft für das Thema. „Da muss man selber für brennen“, sagt Wolbergs. Doch die Stadtspitze schicke wie zuletzt in der Sandgasse die Verwaltung vor.

Lob hat Wolbergs lediglich für die Grünen. Zwar seien die nach wie vor pro Stadtbahn. „Aber die beschäftigen sich wenigsten auch intensiv mit dem Thema“, würden sich Gedanken machen – so wie die Brücke.

Auch die Brücke ist sich beim Thema Stadtbahn uneins

Und auch mit Blick auf seine Fraktion sagt Wolbergs: „Unterschiedliche Meinungen muss man aushalten.“ Denn Thomas Thurow, ebenfalls Brücke-Stadtrat und zudem Mitglied im Stadtbahn-Ausschuss, will den laufenden Planungen nicht zu sehr vorgreifen und den für Herbst 2023 angekündigten Masterplan abwarten.

Darin sollen dann die Trassenführungen konkretisiert und insgesamt ein klareres Bild über das gesamte Vorhaben präsentiert werden. „Jetzt haben wir uns ja bereits auf den Weg gemacht“, so Thurow am Freitag. „Dann sollten wir dem Ganzen auch eine Chance geben.“ Denn die Verkehrswende sei unumgänglich.

Viele zweifeln den Nutzen der Stadtbahn an

Vor allem die Stadtbahngegner verschaffen sich Gehör am Freitag. Den prognostizierten Nutzen der Stadtbahn zweifelt man an, verweist darauf, dass die Trasse durch ein Naherholungsgebiet führen soll. Ein fast leerer Bus, der während des Termins gegen 16 Uhr durch die Kirchfeldallee fährt, wird als Beleg dafür herangezogen, dass es dieses neue ÖPNV-System gar nicht brauche.

Entlang eines Grünstreifens, derzeit noch als mögliche Trassenführung in den Plänen enthalten, wurde ein Absperrband um die Bäume gezogen. „Länge einer Stadtbahn 45 m“, steht auf einem Pappkarton. „Wahnsinn“ und „unvorstellbar“ sei das, tauscht man sich zwischen den Stationen darüber aus. Dass hier durch die Villa Rustica und nur ein kurzes Stück weiter durch den Aureliaweg in den Plänen noch immer eine Trasse eingezeichnet ist, bestärkt viele in ihrer Haltung.

Stadtbahn: Vor allem die Trassenführung steht in der Kritik

Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) hatte vor rund einem Jahr bei einer Bürgerversammlung in Burgweinting bereits betont, auch sie sehe diese Streckenführung als nicht umsetzbar an. Sie sei selbst überrascht gewesen, als sie davon erstmals gelesen habe, erklärte sie damals.

Allerdings sei es Vorgabe, bei solchen Großprojekten mehrere Trassenführungen zumindest in Betracht zu ziehen und gegeneinander abzuwägen. Es müsse nach einem bestimmten Prozedere bewertet werden, auch um die Fördermittel bewilligt zu bekommen. Ohne die stehe das Millionen-Vorhaben vor dem Aus. „Es ist aber sehr, sehr unwahrscheinlich, dass diese Trasse am Ende wirklich kommen wird“, versicherte das Stadtoberhaupt Ende 2021.

Stadtbahn für Regensburg: Befürworter sind beim Ortstermin in der Minderheit

Doch auch für alternative Stadtbahnrouten in Regensburgs Südosten kann sich Freitag kaum jemand erwärmen. Die wenigen Befürworter des Projekts stehen eher allein auf weiter Flur. Dennoch wollen auch sie nicht ungehört bleiben.

Man könne jetzt nicht überrascht sein, dass die Planungen für die Stadtbahn aufgenommen wurden, merken ein Mann und eine Frau an. „Die Überraschung ist eher, dass das 20 Jahre gedauert hat.“ Schon in den Plänen für das heutige Wohngebiet rund um die Kirchfeld-Allee sei eine mögliche Stadtbahntrasse berücksichtigt worden. Die Anwohner hätten folglich bei der Unterzeichnung der Verträge für ihre Häuser wissen können, dass dieses Projekt einmal kommen könnte.

Ein Argument, das Wolbergs und der breite Rest der Anwesenden nicht gelten lassen wollen. Der Mann verlässt anschließend die Veranstaltung. Die Meinung stehe bei den meisten bereits fest, merkt er noch an. Die Diskussion erübrige sich daher.

Alternativen zur Stadtbahn? E-Busse? Brücken? Seilbahn?

Doch was ist die Alternative, um der dringend benötigten Verkehrswende gerecht zu werden? Mehr E-Busse, fordert eine Frau. Das sei günstiger und schneller umzusetzen, als ein für Regensburg völlig überdimensioniertes Schienensystem. Um die schon jetzt verstopften Verkehrsadern wie die Nibelungenbrücke zu entlasten, schlägt ein Mann ergänzend den Bau neuer Brücken über die Donau vor.

Wolbergs bringt zuvor die im Gewerbepark fahrenden autonomen Kleinbusse ins Spiel. Das könne womöglich ausgeweitet werden. Es müsste insgesamt „kleinteiliger“ und vielfältiger gedacht werden, meint Wolbergs, unter dessen Leitung bereits 2014 im Koalitionsvertrag die Stadtbahn als künftiges Verkehrsprojekt aufgenommen wurde.

Kurz rutscht dem Stadtrat die von der Brücke im vergangenen Kommunalwahlkampf aufgebrachte Idee einer Seilbahn über die Lippen – um den auch künftig wohl steigenden Pendlerverkehr an den Stadträndern abzufangen.

Stadtbahn: Brücke will sich bald positionieren

Am Ende verspricht Thurow, die Entscheidung über konkrete Trassenverläufe nicht der Verwaltung zu überlassen. „Wir werden Ihre Anliegen vertreten.“ Die Brücke will sich zeitnah zu einer abschließenden Positionierung durchringen, erklärt Wolbergs noch. Angesichts der deutlichen Haltung des Ex-OB bleibt hier wohl wenig Spielraum.