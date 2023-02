Schläge, Beleidgungen und Beschimpfungen: Ex-Pfarrerin terrorisiert Nachbarn über Jahre

Von: Stefan Aigner

Der Ex-Pfarrerin (hier mit ihrem Verteidiger Michael Frank) droht die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. © Stefan Aigner

Eine Ex-Pfarrerin soll ihre Nachbarn in Regensburg terrorisiert und auch vor Gewalt nicht zurückgeschreckt haben. Doch ist sie überhaupt schuldfähig?

Regensburg - Für die Nachbarn von Susanne R. (Name geändert) im Stadtwesten von Regensburg muss es die Hölle gewesen sein – dabei ist die 59-Jährige Ex-Pfarrerin, hält sich für eine Kardinälin und mehrfache Aspirantin auf den Friedensnobelpreis.

Spucken, schlagen und beleidigen: Ex-Pfarrerin ganz unchristlich

Wegen vielfältiger Vorwürfe steht Susanne R. derzeit vor dem Landgericht Regensburg – sie soll eine Busfahrerin angespuckt und eine Ladeninhaberin geohrfeigt haben. Besonders hat sie es aber laut Anklage auf ihren Nachbarn abgesehen. Unter anderem wird ihr ein Schlag mit dem Gehstock in dessen Intimbereich vorgeworfen – strafbar als gefährliche Körperverletzung.

Nun wurde der 36-jährige Familienvater und dessen Ehefrau als Zeugen vernommen. Beide erzählen, dass die Probleme schon bei ihrem Einzug 2015 begonnen hätten. Er habe wohl mal eine Tür zu laut ins Schloss fallen lassen, meint der Bauleiter.

Nachbar von Ex-Pfarrerin in Regensburg: „Hätte ich da jede Kleinigkeit angezeigt, ...“

Von da ab habe es durchweg Ärger gegeben. Beschimpfungen und Beleidigungen, Müll, der über Terrasse und Hausgang verteilt wurde, ein demoliertes Türschloss, Pfefferspray im Hausgang, besagter Schlag in die Hoden. Susanne R. soll auch versucht haben, den Hund des Paares, eine kleinen Welpen, zu vergiften. Es hätte noch viel mehr gegeben, so der Zeuge, aber: „Hätte ich da jede Kleinigkeit angezeigt, wäre ich nicht mehr aus der Polizeistation weggekommen.“

Die Ehefrau des Mannes erzählt, sie habe sich regelmäßig als „Hure“ beschimpfen lassen müssen. Ihn habe Susanne R. unter anderem als „Sexualstraftäter“, „Alkoholiker“, „Drogensüchtigen“ und „Zuhälter“ bezeichnet, lautstark, vor Zeugen – via Mails und in Einträgen auf Twitter und ihren Blogs.

Nachbarin von Ex-Pfarrein: „Ich hatte Angst“

Sie habe sich belauert gefühlt von der Pensionärin, so die junge Frau. „Wenn mein Mann nicht da war, habe ich geschaut, dass ich woanders übernachte. Ich hatte Angst.“ Er sagt: „Ich kann es mir nicht erklären, warum die Frau sich das seit sechs Jahren einbildet.“

Als sie schließlich aufgaben und im März 2021 aus der Wohnung auszogen, habe Susanne R. dies auf der gegenüberliegenden Terrasse gefeiert.

Auszug der Nachbarn mit Gesang und Wunderkerzen gefiert - ist die Ex-Pfarrerin schuldfähig?

Ein Video, dass der frühere Nachbar dem Gericht vorlegt, zeigt die damals 57-Jährige tanzend, mit Wunderkerzen in der Hand während sie singt „I am the Champion“. Konsterniert nehmen die Richter das Schauspiel zur Kenntnis. „Frau G. hat sich wirklich gefreut“, meint Vorsitzender Richter Gerald Siegl irgendwann trocken.

Die durchaus wortgewandte Angeklagte selbst wirkt von alledem relativ unbeeindruckt. Sie stellt scharfe Nachfragen, wirft ihrem Pflichtverteidiger vor, sich nicht genügend für sie einzusetzen und kündigt neue Beweisanträge an. Auch das Gericht wird kritisiert. Man lade von ihr vorgeschlagene Zeugen nicht und berücksichtige keine ihrer Beweisanregungen.

Psychiatrischer Sachverständiger soll Zurechnungsfähigkeit klären

Eine zentrale Frage, mit der sich die Kammer beschäftigten muss, ist, ob Susanne R. wegen der ihr vorgeworfenen Taten überhaupt bestraft werden kann – oder ob sie in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden muss.

Die Vernehmung eines psychiatrischen Sachverständigen zu ihrer Schuldfähigkeit lief unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ein Ergebnis ist bislang nicht bekannt. Der Prozess wird fortgesetzt.

