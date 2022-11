Fürst und Doktor: Albert von Thurn und Taxis promoviert und feiert mit Schwester Elisabeth in Rom

Von: Thomas Eldersch

Er dürfte einer der gefragtesten Junggesellen der Welt sein: Prinz Albert von Thurn und Taxis. Jetzt gibt es noch einen weiteren Grund, dem Familienoberhaupt schöne Augen zu machen.

Freude im Haus Thurn und Taxis: Fürst Albert hat jetzt einen Doktortitel. © Lino Mirgeler/dpa

Regensburg/Rom – Fürst Albert von Thurn und Taxis ist eine gute Partie. Das Oberhaupt der Regensburger-Familiendynastie ist studierter Volkswirtschaftler und Theologe (Master of Arts), dazu ausgebildeter Finanzanalyst. Außerdem zählt er laut Forbes Magazin zu den jüngsten Milliardären der Welt. 2021 schätzte das Magazin sein Vermögen auf 1,5 Milliarden Dollar. Dazu fährt der 39-Jährige noch leidenschaftlich gern Autorennen. Und er ist – soweit bekannt – Single. Jetzt hat der umtriebige Fürst noch einen weiteren Titel eingeheimst. Von nun an darf sich Fürst Albert auch Doktor nennen.

Albert von Thurn und Taxis macht Doktor in Philosophie und feiert in Rom mit Schwester Elisabeth

Wie die Mittelbayerische berichtet, trägt Fürst Albert seit 7. November einen Doktortitel in Philosophie. Seine Doktorarbeit trägt den Namen „Rationale Natur oder Wunschdenken? Freiheit und Rationalität bei Aquin und ihre mittelalterliche Kritik“. Seine Promotion bestritt der 39-Jährige in Rom an der Päpstlichen Universität Heiliger Thomas von Aquin. Neben dem Fürsten zählen auch zahlreiche Bischöfe und Kardinäle als Absolventen der Universität.

Mit ihm gefeiert hat seine Schwester Elisabeth, die ebenfalls in Rom lebt. Unter ihren Post auf Instagram schrieb die 40-Jährige frei übersetzt: „Darf ich vorstellen: Doktor Albert mit einem Doktortitel in mittelalterlichen Philosophie, kurz nachdem er seine Doktorarbeit verteidigt hat.“ Gekrönt wurde der Beitrag noch mit ein paar Emojis und Hashtags wie #proud und #sister, also stolze Schwester. Wo im Anschluss an die Schnappschüsse gefeiert wurde, lässt das adelige Gespann allerdings offen.

Gloria von Thurn und Taxis ist bei der Verteidigung dabei

Unter dem Beitrag fanden sich noch zahlreiche Glückwünsche und Freudenbekundungen. Und natürlich darf die stolze Mama nicht fehlen. Laut Mittelbayerischen soll sie sogar bei der Verteidigung der Doktorarbeit anwesend gewesen sein. „Natürlich war ich dabei, als er seine Doktorarbeit verteidigte“, verriet Gloria von Thurn und Taxis der Zeitung. Obendrauf gibt es für Albert nun auch eine neue Anrede. Offiziell kann man den Junggesellen jetzt mit Doktor Prinz von Thurn und Taxis ansprechen – obwohl das in einem Gespräch wohl etwas holprig daher kommt. (tel)