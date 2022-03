„Der Oberarzt hat mich belächelt“: Fitness-Influencer Fabian Nießl spricht über seine Depression

Von: Tanja Kipke

Fitnessmodel, Bodybuilder und Influencer Fabian Nießl spricht im Live-Interview über seine Depressionen. © Fabian Nießl

Bodybuilder, Fitnesstrainer und Influencer: Regensburger Fabian Nießl gibt tiefe Einblicke in seine Vergangenheit und das Tabuthema Depression, das keins mehr sein sollte.

Regensburg - Fabian Nießl aus Regensburg* ist Fitnessmodel, Personal Trainer, Influencer und seit letztem Jahr auch noch Autor des Buches „Starker Mann ganz schwach“. Im Buch geht es um seine Depressionen und wie er einen Weg zurück ins Leben fand. Rund 240.000 Menschen folgen ihm auf Instagram. Auch im Netz spricht er mittlerweile offen über seine Vergangenheit. Das war jedoch nicht immer so.

Mit 18 Jahren hat er seine erste Diagnose bekommen: Fabian leidet an Depressionen. Die nächsten sieben Jahre waren bei ihm geprägt von ständigen Auf und Abs. „Lange habe ich mich vor der Psychiatrie geweigert“, erzählt er im Gespräch mit Merkur.de. „Als der komplette Knack kam, war ich dann drei Monate in der Klinik“.

Info: Am 23. März um 14.30 Uhr gibt es ein Live-Interview mit Fabian Nießl. Er spricht mit uns über seine Vergangenheit, den Aufenthalt in der Klinik und gibt Einblicke in sein Leben als Influencer.

Regensburger Fitness-Influencer Fabian Nießl spricht offen über seine Depression

Bodybuilder und überall tätowiert. Aufgrund seines Aussehens belächelte ihn der Oberarzt in der Klinik zu Beginn. „Es war eh schon schwierig für mich. Und dann wirst du mehr oder weniger ausgelacht“. Ihm sei das öfter passiert, dass man ihn wegen seines Aussehens belächelte und nicht für voll nahm.

Nach Außen verschleierte Fabian seine Krankheit lange Zeit. „Damals war ich noch nicht stark genug, das öffentlich zu thematisieren.“ Vor zwei Jahren entschloss er sich, zu reden und schrieb sogar ein Buch über seinen „Weg aus der Depression“. Das Thema ist in der Öffentlichkeit immer noch ein Tabu. „Die meisten reden einfach nicht darüber. Viele schämen sich.“ Mit seinem Buch und seinem öffentlichen Auftreten will er das in Zukunft ändern. (tkip) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-6553000. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de.