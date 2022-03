Möglicher Fund einer Fliegerbombe in Regensburg: Evakuierung wohl am Donnerstag - A3 vor Sperrung

In Regensburg wurde möglicherweise eine Bombe gefunden. © vifogra / Schuh

In Regensburg ist möglicherweise eine Fliegerbombe gefunden worden. Darauf müssen sich Geschäfte und Anwohner nun einstellen.

Regensburg – Im Rahmen von Sondierungsmaßnahmen ist an der A3 möglicherweise eine Fliegerbombe gefunden worden. Nun müssen sich Anwohner und Geschäfte auf eine eventuelle Evakuierung vorbereiten. Wie die Stadt Regensburg mitteilt, soll die Fundstelle zwischen der Markomannenstraße und dem Unterislinger Weg am Donnerstag (17. März) geöffnet werden.

Sollte es sich tatsächlich um einen Blindgänger aus dem Weltkrieg handeln, muss diese umgehend entschärft werden. Was kommt nun auf die Anwohner der Gegend zu?

Fliegerbombe in Regensburg? Stadt rechnet mit Sperrradius von 500 Metern

Vor allem viele Geschäfte wären von einer Evakuierung betroffen: Die Fundstelle befindet sich mitten im Gewerbegebiet. Derzeit wird mit einem Sperrradius von 500 Metern gerechnet. Die Stadt und Polizei bitten Anwohner und Firmen in diesem Gebiet, sich auf eine Evakuierung am Donnerstagmittag (17. März) ab 13.30 Uhr einzustellen.

Ob, in welchem Umfang und wie lange die Maßnahmen erforderlich sind, entscheidet sich demnach erst am Donnerstagvormittag nach Öffnung des Verdachtspunktes. Genaueres wird anschließend über die Medien sowie auf der Webseite der Stadt Regensburg bekannt gegeben.

Fliegerbombe in Regensburg: Nur 25 Wohnhäuser von Evakuierung betroffen

Laut einer Mitteilung der Stadt Regensburg wären von den möglichen Evakuierungen hauptsächlich gewerblich genutzte Liegenschaften betroffen. Nur rund 25 Wohnhäuser liegen im Sperrradius, hinzu kommen Schulen, Kinderhorte und -krippen. Diese müssten gegebenenfalls nachmittags schließen.

Auch auf der A3 käme es zu einer Sperrung: Zwischen Anschlussstelle Burgweinting und Autobahnkreuz Regensburg müsste die Autobahn während der Entschärfungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt werden. Eine Umleitung soll eingerichtet werden. Auch die Autobahnauf- und -abfahrt der A3 „Regensburg/Universität“ müsste im Evakuierungsfall vollständig gesperrt werden.

Fliegerbombe in Regensburg: Hier können sich Betroffene informieren

Die Stadt richtet ab sofort ein Bürger-Telefon (auch für Gewerbetreibende) unter der Nummer (0941) 50 72 32 6 ein. Es ist am Mittwoch (16. März) von 8 Uhr bis 16 Uhr und am Donnerstag (17. März) von 8 Uhr bis eine Stunde nach Entschärfung der Bombe zu erreichen. Anwohner, die im Falle einer Evakuierung Hilfe bräuchten, um ihre Wohnungen oder Häuser zu verlassen, werden gebeten, sich hier im Vorfeld zu melden.

Als Anlaufstelle für Personen, die ihre Wohnung verlassen müssen und nicht vorübergehend bei Freunden oder Verwandten unterkommen können, ist im Evakuierungsfall am Donnerstag (17. März) ab 13 Uhr die Aula der FOS/BOS in der Fort-Skelly-Straße geöffnet. Shuttle-Busse werden aufgrund der fußläufigen Nähe zum Evakuierungsgebiet nicht eingesetzt.

Fliegerbombe in Regensburg: Etwa 100.000 unentdeckte Blindgänger in Deutschland vermutet

Der Fund von sogenannten Blindgängern, also nicht explodierten Fliegerbomben, ist in Deutschland keine Seltenheit. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gehören Bombenfunde praktisch zum Alltag. Man geht davon aus, dass sich bundesweit noch etwa 100.000 unentdeckte Blindgänger befinden. Auch mehr als 75 Jahre nach Kriegsende stellen diese weiterhin eine Gefahr dar, da Zünder und Sprengmasse in der Regel noch funktionstüchtig sind.