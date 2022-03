Stadt Regensburg informiert: So erhalten ukrainische Geflüchtete finanzielle und medizinische Hilfe

Auf Ukrainisch und Deutsch

Aus der Ukraine Geflüchtete können im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes Hilfe bekommen. Die Stadt Regensburg gibt einen Überblick über Hilfsangebote.

Regensburg – Immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine kommen in Bayern an. Viele von ihnen landen dabei auch in der Oberpfalz in Not- oder Erstunterkünften. Anschließende Amtsgänge sind besonders für diejenigen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, kompliziert. Die Stadt Regensburg hat nun — auch auf Ukrainisch — zusammengefasst, wie Kriegsflüchtlinge finanzielle und medizinische Hilfen beantragen können. Ein Überblick.

Regensburg: Finanzielle Unterstützung beantragen

Anträge auf finanzielle Leistungen nimmt das Amt für Soziales am Standort ANKER-Zentrum (Bajuwarenstraße 1a, Gebäude Nr. B 1, lilafarbiger Eingang, 2. Stock) nach vorheriger Terminvereinbarung entgegen.

Die Antragsteller müssen folgende Unterlagen mitbringen: vollständig ausgefülltes und unterzeichnetes Antragsformular (www.regensburg.de/antrag-asylbewerberleistungen), Nachweis zum ausländerrechtlichen Status, ukrainischer Pass (sofern vorhanden), Meldebescheinigung (sofern vorhanden) und Nachweise zu bestehender Bankverbindung in Deutschland (Bankkarte, Kontoauszüge der letzten drei Monate). Sofern Unterkunftskosten für eine Privatwohnung anfallen, muss auch ein eigener (Unter-)Mietvertrag oder soweit der Hauptbewohner selbst Mieter der Immobilie ist, ein Mietvertrag des Hauptmieters vorgelegt werden.

Zusätzlich müssen die Unterlagen im Vorhinein in eingescannter Form an sozialamt-ukraine@regensburg.de geschickt werden. Sollte der Antragssteller über keinerlei Deutsch- oder Englischkenntnisse verfügen, empfiehlt es sich, eine Begleitperson mit entsprechenden Sprachkenntnissen mitzunehmen.

Flüchtlinge in Regensburg: Wer übernimmt die Mietkosten?

Mietkosten können im Rahmen der Leistungsgewährung bis zu einer bestimmten Höhe übernommen werden. Sofern beabsichtigt wird, eine Wohnung anzumieten, ist für die Übernahme der Mietkosten eine Genehmigung notwendig. Daher sollte vor der Unterzeichnung eines Mietvertrages das entsprechende Mietangebot oder eine Ausfertigung des Mietvertrages beim Amt für Soziales vorgelegt werden. Die Miethöhe muss sich am gültigen Mietspiegel der Stadt Regensburg orientieren.

Regensburg: Wo erhalten Geflüchtete medizinische Hilfe?

Einen Krankenbehandlungsschein erhalten Geflüchtete im Rahmen ihrer Antragstellung. In unaufschiebbaren medizinischen Eilfällen können sich die Menschen an eine Arztpraxis oder ein Krankenhaus wenden.

Sofern man noch keine Leistungen über das Asylbewerberleistungsgesetz erhält, bittet das Amt für Soziales, nach der Behandlung unter Telefon (0941) 50 77 50 5 einen Vorsprachetermin zu vereinbaren. Diese Termine finden ebenfalls in der Anlaufstelle des Amtes für Soziales auf dem Gelände des ANKER-Zentrums statt.