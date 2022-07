Forscher entwickeln neue Geheimwaffe gegen multiresistente Keime - als Alternative zu Antibiotika

Die Forschung von Andreas Bosch und seinem Team könnte ein neuer Meilenstein im Kampf gegen multiresistente Keime werden. © Michael Bothner

Antibiotika haben im Kampf gegen multiresistente Keime immer öfter das Nachsehen. In Regensburg arbeitet man an einer neuen Lösung für dieses steigende Problem.

Regensburg - Es ist nur ein kleines Unternehmen, angesiedelt im Biopark Regensburg am Hochschulcampus, das sich vorgenommen hat, multiresistenten Keimen den Kampf anzusagen. Gerade einmal 25 Mitarbeiter hat die Lysando AG. Und wenn man die eher kleinen Räumlichkeiten betritt, kann man sich als Laie kaum vorstellen, dass hier an einer medizinischen Revolution geforscht wird.

Kampf gegen multiresistente Keime in Regensburg: 2009 den „ersten Brotkrümel“ entdeckt

2009 wurde Lysando von dem Unternehmer Markus Matuschka von Greiffenclau gegründet. Er war früher vor allem im IT-Bereich tätig, mischte unter anderem beim Aufbau des Videochat-Vorreiters Skype finanziell mit. Auf der Suche nach neuen Investitionsfeldern wurde er in Regensburg fündig.

Ein kleines Unternehmen war Konkurs gegangen. „Damit drohte eine gute Idee verloren zu gehen“, erzählt von Greiffenclau. Auch wenn die Sache noch nicht ausgereift gewesen sei, eher „ein erster Brotkrümel“ für das, was aus Sicht der Lysando AG bald die Kräfteverhältnisse im Kampf gegen multiresistente Keime zugunsten der Medizin verschieben soll.

Multiresistente Keime sorgen für immer mehr Probleme im Gesundheitssystem

Multiresistente Bakterien sind für die Gesundheitsversorgung weltweit ein zunehmendes Problem. Der britische Wissenschaftler Prof. Mark Woolhouse von der Universität Edinburgh etwa spricht von einer „fortgeschrittenen Phase eines weltweiten Notstandes der Gesundheitssysteme“. Denn das einstige Allheilmittel Antibiotikum kann gegen viele dieser Keime kaum noch etwas ausrichten.

Gerade Krankenhäuser sind wahre Keimherde. Nach Schätzungen des Rober-Koch-Instituts kommt es allein an deutschen Kliniken jährlich zu bis zu 600.000 Infektionen und 20.000 Todesfällen. Weltweit sollen es über eine Millionen Tote pro Jahr sein. Manche Experten warnen bereits, die Zahl der Todesfälle durch solche Keime könnte in den kommenden Jahren global gesehen stark ansteigen und Corona dabei deutlich in den Schatten stellen.

Multiresistente Keime: Antibiotika wirken kaum noch

Doch die Erforschung neuer Antibiotika ist einerseits immer aufwendiger, anderseits nicht sonderlich lukrativ. Viele Pharmakonzerne fokussieren sich deshalb auf andere Sparten. Und auch bei der Lysando AG hält man Antibiotika für nicht mehr zeitgemäß. Allerdings vor allem auch aus wissenschaftlichen Gründen.

Antibiotika seien wie das „Zünden einer Atombombe“ im Körper, sagt von Greiffenclau. „Wir wissen heute, dass viele Bakterien und andere Mikroben auf unserer Haut und im Körper wichtige Funktionen erfüllen.“ Oft sei es eher ein falsches Gleichgewicht, etwa ausgelöst durch Stress, Hormonschwankungen oder andere Dinge, das dann zu Problemen führe. Wissenschaftler vermuten zudem schon länger, dass gewisse Formen von Alzheimer und Schizophrenie durch Bakterien ausgelöst werden könnten.

Multiresistente Keime: Sind Artilysine die Lösung?

Wenn von Greiffenclau über Bakterien spricht, kommt er manchmal ein wenig ins Schwärmen. Die kleinen Tierchen würden kommunizieren, gegenseitig Erbinformationen austauschen und „richtig wilden Sex“ haben. Was aber viel wichtiger sei: Bakterien tauschen sich darüber aus, wie sie sich vor Antibiotika schützen können. Dieser Austausch verstärke dann das Problem der Resistenz, erklärt Greiffenclau.

Artilysine heißt der Stoff, an dem dem Wissenschaftler wie Dr. Andreas Bosch deshalb in von Greiffenclaus Laborforschen. Im Gegensatz zu Antibiotika, die zwar radikal, aber nicht (mehr) besonders effizient sind, könnten Artilysine hingegen sehr gezielt eingesetzt werden.

Artilysine: Tests an über 1700 Bakterien

Artilysine sind Proteine, die in dieser Form nicht natürlich vorkommen. Jedenfalls seien bis heute keine entdeckt worden, so Greiffenclau. Sie werden aus natürlichen Stoffen wie Endolysin und Peptid in Regensburg speziell designed. „450 Prototypen haben wir bereits und 300 Patente“, erläutert Andreas Bosch.

Neben dem Wissenschaftler rüttelt eine Maschine kleine Tupperboxen mit einer blauen Flüssigkeit. Ein Teststreifen darin soll die Konzentration verschiedener Stoffe anzeigen. Daneben steht ein großer Metallschrank – innen herrschen Minustemperaturen von 80 Grad.

„Wir testen derzeit an 1700 Bakterienstämmen“, erläutert Bosch. Die sind hier eingelagert. Viele davon können schwere Krankheiten wie Typhus und Cholera verursachen und mit Antibiotika eben oft nicht mehr behandelt werden.

Bakterien werden zum Platzen gebracht

Artilysin-Proteinen seien dagegen „flexibel und veränderbar“, theoretisch an jeden Bakterienstamm anpassbar, erklärt Bosch. Dadurch könnten passgenaue Lösungen für die jeweiligen Behandlungsformen entwickelt werden. Anders als bei Antibiotika würden zudem keine Kollateralschäden im Körper verursacht werden, betont man bei Lysando.

Angriffspunkt der Artilysin sind die Zellwände von Bakterien. Das Prinzip: Die Eiweißmoleküle destabilisieren die Zellwand, dringen in das Bakterium ein und bringen es binnen Sekunden zum Platzen. Diese hohe Geschwindigkeit sei ein wichtiger Vorteil. Das Risiko einer Resistenz werde dadurch stark minimiert, sagt Greiffenclau.

Artilysine im Kampf gegen multiresistente Keime: Für die Großproduktion reicht Regensburg nicht

Denn dafür bräuchten Bakterien Zeit. „Antibiotika wirken langsam, deshalb muss man sie lange einnehmen. Artilysine wirken schnell und hätten eine kürzere Einnahmedauer zur Folge, so der 57-Jährige. Das Darmmikrobiom bleibe verschont und damit auch das Immunsystem.

In einem der kleinen Räume steht ein Gerät. Die Flüssigkeit darin wird permanent in Bewegung gehalten. Diese Nährflüssigkeit sieht ein wenig aus wie Meerwasser in einer Sandgrube am Strand. Die Prozedur dauert 25 Stunden. Dann erhält das Laborteam einige wenige Gramm an Artilysinen.

Das sei schon ordentlich, meint Bosch, aber keine Produktion im großen Stil. Zusammen mit dem koreanischen Unternehmen AMICOGEN und weiteren Partnern sollen deshalb bald die Voraussetzungen für die Anwendung am Menschen und die größere Produktion geschaffen werden.

„In den nächsten Jahren wird sich unser Verständnis über den Einfluss von Bakterien weiter verändern“, ist Unternehmer von Greiffenclau überzeugt. Die Regensburger Forscher könnten hier einen wichtigen Beitrag leisten und die medizinische Versorgung teilweise neu gestalten. (Michael Bothner)

