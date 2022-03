Frauenfrühstück fällt wegen Corona aus – doch Oberbürgermeisterin hat eine andere Idee

Das Regensburger Frauenfrühstück fällt wegen Corona wieder aus. © Javier Bravo/imago

Corona im „Frauenmonat“ März hält Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer nicht davon ab, Frauen in besonderen Notlagen eine kleine Freude zu bereiten.

Regensburg – Auch 2022 verhindert Corona, dass sich die Regensburgerinnen zum Frauenfrühstück im März, dem „Frauenmonat“, treffen können. Doch das hält Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer nicht davon ab, an diejenigen zu denken, die möglicherweise manchmal in Vergessenheit geraten: „Finanziell schlecht gestellte Seniorinnen und Frauen in Frauenhäusern mussten in den letzten beiden Jahren einen besonders langen Atem beweisen. Die Corona-Krise trifft uns alle, aber ein immer noch vorhandenes Machtgefälle zwischen den Geschlechtern hat diese Frauen besonders viel Kraft gekostet.“

Regensburg: Kleine Freude für Frauen in besonderen Notlagen

Deswegen habe die Oberbürgermeisterin entschieden, den Frauen von dem eingesparten Geld eine kleine Freude zu bereiten: Bewohnerinnen der Frauenhäuser sowie Seniorinnen in besonderen Notlagen bekommen Lebensmittelgutscheine, wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt. Maltz-Schwarzfischer hofft, mit „diesem kleinen Geschenk den Frauen zumindest ein Lächeln und ein Zeichen der Solidarität schenken zu können.“