Nach Kontrolle im Wald: Polizei deckt Grenzschmuggel im Wert von 30.000 Euro auf

Rasenmähroboter, Kettensägen und verschiedenes Werkzeug fanden die Beamten in dem Transporter. © PP Oberpfalz

Die Kripo Regensburg ermittelt wegen möglichem Grenzschmuggel gestohlener Ware. Beamte hatten einen Transporter mit Ware im fünfstelligen Wert kontrolliert.

Furth im Wald - Die Kriminalpolizei Regensburg* ermittelt wegen des Verdachts der grenzüberschreitenden Hehlerei. Im Stadtgebiet Furth im Wald hatten Beamte der Bundespolizei am Vormittag des 19. Januar 2022 einen Kleintransporter kontrolliert. In dem Fahrzeug mit polnischer Zulassung fanden die Beamten Waren im fünfstelligen Wert. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich dabei um Hehlerware handeln könnte, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz* in einer Mitteilung schreibt.

Kripo Regensburg: Fahrer konnte Kaufvertrag vorweisen - Fahnder dennoch skeptisch

Im Rahmen der Kontrolle fanden die Beamten der Bundespolizei etliche neue Elektroartikel in dem Fahrzeug, darunter etwa Rasenmähroboter, Kettensägen und verschiedenes Werkzeug. Insgesamt umfasste die Ladung Gegenstände im Wert von mindestens 30.000 Euro.

Der 34-jährige Fahrer der Kleintransporters konnte für die Gegenstände zwar einen vermeintlichen Kaufvertrag vorlegen. Dennoch kamen bei den Fahnder Zweifel über die tatsächliche Herkunft der Fracht auf, heißt es in der Mitteilung. Daher übernahm das Kommissariat 10 der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg, das in Furth im Wald seinen Sitz hat, die Übermittlungen.

Kaufvertrag eine Fälschung?

Die Ermittler gehen mittlerweile davon aus, dass es sich bei der Ladung um Hehlerware handeln könnte. Derzeit bestünden Anhaltspunkte, dass es sich bei dem Kaufvertrag um eine Fälschung handele, heißt es vonseiten der Polizei. Zur Herkunft der Gegenstände werden nun bundes- und europaweite Ermittlungen der Gegenstände geführt. Die Ware wurde sichergestellt und der Fahrer wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei angezeigt.*Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA