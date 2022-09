Regensburg: Fußgänger ignoriert rote Ampel und wird von BMW erfasst

Rote Ampeln: Fußgänger und Autofahrer sind im Straßenverkehr abhängig von den Lichtsignalen. © BODE/imago-images

In Regensburg sorgte ein Fußgänger für einen Zusammenprall mit einem Auto, bei dem er sich schwere Verletzungen zuzog. Er hatte eine Ampel missachtet.

Regensburg - Im Straßenverkehr kann es schnell zu Unfällen kommen, dem sollte sich jeder Verkehrsteilnehmer unabhängig von seiner Rolle bewusst sein. In Regensburg kam es am Freitag zu einem verhängnisvollen Unfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Er hatte eine rote Ampel ignoriert und verursachte somit den gravierenden Zusammenstoß.

Regensburg: 48-jähriger Fußgänger läuft über rote Ampel und verursacht Unfall

Wie die Polizeiinspektion Regensburg Süd mitteilte, kam es am frühen Freitagabend um etwa 17.30 Uhr in der Landsberger Straße zu dem Vorfall. Am Ende der längsten Straße der Stadt, die vom Zentrum in den Südosten nach Burgweinting führt, missachtete ein 48-jähriger Fußgänger die rote Ampel und überquerte unmittelbar die Straße. Dabei wurde er vom 30-jährigen Fahrer eines BMW erfasst, der zuvor auf der Landshuter Straße entlang fuhr.

Der Fahrer aus dem Landkreis Regensburg hatte keine Gelegenheit, vor dem Passanten, der ebenfalls aus Regensburg stammt, auszuweichen. Der Verunfallte wurde bei der heftigen Kollision schwer verletzt, nach einer Erstversorgung am Unfallort wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Dem Bericht zufolge zog er sich bei dem Unfall ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zu, nach derzeitigem Stand wird er weiter behandelt.

Regensburg: Fußgänger zieht sich bei Unfall mit BMW Schädel-Hirn-Trauma zu

Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle, so wurde diese kurzzeitig während der Unfallaufnahme durch die Polizei und den Rettungsdienst gesperrt. Zudem wurde ein Gutachter bestellt, um eine unfallanalytische Einschätzung zum Unfallort abzugeben.

Der Fahrzeugführer blieb in Folge des Zusammenpralls unverletzt, an seinem BMW entstand allerdings ein Schaden in geringer vierstelliger Höhe. Sein Fahrzeug wurde zudem sichergestellt, wie aus dem Pressebericht zu entnehmen ist.

