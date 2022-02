Bezahlt von Steuergeldern? „Wasser höherer Ordnung“: Esoterischer Unfug für das Regensburger Gesundheitsamt

Von: Stefan Aigner

Teilen

Wasser ist nicht gleich Wasser - durch ein göttliches Geheimnis lässt sich profanes Leitungswasser aufwerten. Daran glaubt man zumindest im Regensburger Landratsamt. © Stefan Aigner

Granderwasser gilt als „Informationswasser“, das Lebensmittel angeblich beleben soll. Das Tiroler Produkt aus dem Esoterik-Milieu findet auch in Regensburg Anhänger - sogar im Gesundheitsamt.

Regensburg - Es ist ein unscheinbarer, schon leicht verstaubter Kasten, der an der Wasserleitung im Sozialraum des Staatlichen Gesundheitsamts in Regensburg* hängt. Doch seine Wirkung soll immens sein. Von Jesus Christus persönlich soll der 2012 verstorbene Erfinder das Geheimnis dieses Kastens erhalten haben, das seinen Nachkommen mittlerweile Millionen einbringt.

Vorneweg: Wir sprechen hier über parawissenschaftlichen Unfug aus dem Esoterik-Milieu. So darf man Granderwasser spätestens seit 2006 bezeichnen. Damals versuchte das millionenschwere Tiroler Unternehmen erfolglos, diese Aussage einem österreichischen Wissenschaftler mit einer existenzbedrohenden Klage untersagen zu lassen und scheiterte vor Gericht.

Granderwasser in Regensburg: Dem Entdecker soll Jesus erschienen sein

Die Geschichte geht so. Irgendwann Mitte der 1970-er Jahre soll Firmenbegründer Johann Grander, ein ehemaliger Lkw-Fahrer und Tankstellenpächter, in einem Stollen Jesus Christus erschienen sein. Weder betrunken noch berauscht sei er damals gewesen, sagte der Tiroler einmal, sondern „bei vollem Bewusstsein“. Wirklich gewundert scheint es Grander nicht zu haben. Schließlich verfüge er, auch das hat er gesagt, über „gute Verbindungen zu Gott“. Und so hatte der Heiland ein Geheimnis für den gottesfürchtigen Mann dabei. Es ging darum, Leitungswasser, das nach seinem langen Weg von der Quelle bis zum Wasserhahn dort so gut wie tot, nicht sonderlich wohlschmeckend und irgendwie durcheinander eintrifft, wiederzubeleben, zu „energetisieren“ und so zu einem „Wasser höherer Ordnung“ zu machen.

Das Geheimnis kennen nur Jesus und die Familie Grander

Die Vorteile, die dieses „Informationswasser“ laut Werbetexten der Firma Grander haben soll, sind mannigfaltig. Die „Energetisierung“ sorge „für höherer Genuss beim Trinken, besseres Wohlbefinden, mehr Wachstum und Ertrag, Einsparungen bei Wasch- und Reinigungsmitteln, geringere Kalkablagerungen, weniger Verschlammung von Rohren, Schonung und Entlastung der Umwelt, sowie Schutz der Abwässer“. Beweisen lässt sich das alles freilich nicht. Und auch die genaue Herstellung des Granderwassers liegt im Argen.

Mal soll es ein Gerät, bestückt mit bereits „energetisiertem“ Wasser sein, an dem das profane Leitungswasser vorbeifließt, um so zum „Wasser höherer Ordnung“ zu werden – glücklicherweise verfügt die Familie Grander über die wohl einzige Quelle, aus der solches Wasser fließt. Neuerdings ist eher von irgendwelchen Magneten die Rede, vermittels derer die Umwandlung in „Informationswasser“ erfolgt.

Die genaue Funktionsweise kennen allerdings nur Jesus und die Familie Grander, die neben Wasser in Flaschen auch Wasserbelebungsgeräte verkauft. Im Shop des Unternehmens gibt es etwa auch Energiestäbe, die „belebend auf alle Getränke“ wirken sollen, Anhänger mit Grander-Wasser für „einen wohltuenden und belebenden Effekt“ oder Belebungsplatten für den Kühlschrank zur – kein Witz – „Belebung von Lebensmitteln“.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Granderwasser im Landratsamt Regensburg: Esoterischer Humbug, bezahlt von Steuergeldern?

So oder so findet all das aber seine Anhänger. In Regensburg schwören beispielsweise die Bäckereien Ebner und Glaab auf Granderwasser und geben es als Zutat in ihren Brotrezepten an. Finanziert aus Steuergeldern werden in Bayern laut einem Bericht des BR-Magazins Quer beispielsweise Granderwasser-Anlagen im oberbayerischen Rettenbach, wo das göttliche Nass nicht nur in Betrieben, dem Badesee und der Kläranlage fließt, sondern sogar im Rathaus.

Auch die Stadt Regensburg scheint von den Granderschen Segnungen überzeugt zu sein – im Veranstaltungszentrum Marinaforum, das von der Tourismus-Tochter RTG betrieben wird, gibt es selbst hergestelltes Granderwasser direkt aus dem Hahn – „als Alternative zu Mineralwasser aus Flaschen“. Vorab habe man sich darüber natürlich ausführlich informiert, heißt es von der RTG – und zwar in der „Gastronomieszene“.

Im Landratsamt Regensburg schließlich finden sich Grander-Kistchen in zwei Sozialräumen, unter anderem dem des Staatlichen Gesundheitsamts. „Eine Initiative im Rahmen des Gesundheitsmanagements“ sei das gewesen, heißt es auf Nachfrage. Dies sei einer „von zahlreichen Bestandteilen einer umfassenden Strategie zur Gesundheitsförderung und Prävention der / für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“.

Einziger Lichtblick: Allzu teuer scheint die Anschaffung dieses Unfugs nicht gewesen zu sein – zumindest in Regensburg. Die RTG investierte im Marinaforum „ca. 3.000 Euro“, das Landratsamt Regensburg nach Angaben eines Sprechers 1.300 Euro. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA