Geschlossene Grünanlagen in Regensburg: Personalmangel im Gartenamt - aber Hilfe ist tabu

Von: Stefan Aigner

Seit dem 5. Mai 2021 sind die Zugänge zu den Wanderwegen auf den Winzerer Höhen mit Absperrgittern versehen – wegen Personalmangel im Stadtgartenamt Regensburg. © Rita Lell

Das Problem ist bekannt: Das Gartenamt der Stadt Regensburg hat zu wenig Personal, um alle seine Aufgaben erfüllen zu können. Hilfe bekommt es aber nicht.

Regensburg – Julian Rieder hat gerne geholfen. „Ich wohne gleich beim Hegenauer-Park und treff mich da oft mit Freunden und Nachbarn. Da leiste ich auch gerne einen Beitrag, damit es hier angenehm ist.“ Der Georg-Hegenauer-Park ist ein Kleinod im Stadtsüden von Regensburg. 1989 fertiggestellt, gehört die 4,9 Hektar große Grünfläche zu den eher jüngeren Parks in der Bezirkshauptstadt – mit Angeboten für alle Altersgruppen.

Picknickrasen und Langgraswiese gibt es hier genauso wie einen Spielplatz für Kinder mit Röhrenrutsche und Wasserdüsen. Mit Bächlein, großzügig gestaltete Wasserflächen und – auf der gegenüberliegenden Hügelkuppe – eine einladend gestaltete Kneipp-Anlage. Doch die muss jede Woche gereinigt werden – und hier beginnt das Problem.

Regensburg: Wegen Personalmangel im Gartenamt – Wanderwege ein Jahr gesperrt

Das Stadtgartenamt, zuständig für die Pflege der städtischen Grünanlagen, hat zu wenig Personal. Das ist schon länger bekannt. Spürbare Auswirkungen hatte das etwa bei der fast einjährigen Sperrung der Wanderwege auf den Winzerer Höhen. Mangels ausreichender Personalkapazitäten konnten bruchgefährdete Bäume nicht gefällt oder zugeschnitten und Wege nicht geräumt werden – bei Unfällen wäre die Stadt Regensburg in der Haftung gewesen.

Und so behalf man sich mit Absperrgittern und Betretungsverboten. Mittlerweile wurden die Winzerer Höhen von einer Grünanlage zum Stadtwald umgewidmet. Die Pflichten des Gartenamts reduzieren sich damit drastisch, die Stadt kann bei „waldtypischen Gefahren“ nicht mehr haftbar gemacht werden – eine Lösung, die im Regensburger Stadtrat allseits Zustimmung fand.

Doch das Grundproblem bleibt. „Das Gartenamt ist mit dem Grünflächenunterhalt aufgrund der Zunahme der zu pflegenden Grünanlagen und aufgrund neuer Anforderungen wie Beseitigung des gestiegenen Abfallaufkommens, die verstärkte Berücksichtigung von Artenvielfalt (Blühwiesen, Insektenbiotope) insgesamt an seiner Leistungsgrenze und kann nicht alle Anforderungen erfüllen“, heißt es dazu recht offen von der städtischen Pressestelle.

Regensburg: Personalmangel im Gartenamt – Früher waren Freiwillige erwünscht

In der Vergangenheit wurde die Hilfe von Freiwilligen deshalb stets begrüßt. So auch die von Julian Rieder. Der 36-Jährige wohnt am Ziegetsberg in der Nähe des Georg-Hegenauer-Parks. Und die Kneipp-Anlage mit ihrer Pergola bezeichnet er als Treffpunkt für die gesamte Nachbarschaft. Und weil er dort auch regelmäßig mit den Beschäftigten des Stadtgartenamts ins Gespräch kam, bot er denn auch seine Hilfe an und übernahm jede Woche die Reinigung des großen Wassertretbeckens. „Die zwei Stunden Schrubben jede Woche habe ich gerne übernommen“, sagt er.

Und auch der zuständige Bezirksmeister sei über die Hilfe dankbar gewesen. Ganz unkompliziert gelaufen sei das. „Ich musste halt einen Schrieb unterzeichnen, dass ich die Stadt von der Haftung freistellen, wenn ich mir beim Schrubben tatsächlich den Schädel einschlagen sollte“, lacht er.

Doch heuer bleibt das Wassertretbecken geschlossen. Während die Pumpe läuft und die beiden Armbecken mit Wasser versorgt, wurde der Zulauf zum Tretbecken zugeschraubt, es bleibt trocken und nicht betretbar. Die Begründung der städtischen Pressestelle klingt wenig erhellend: „In diesem Jahr reicht die Unterstützung durch den ehrenamtlichen Helfer nicht aus, um das große Wassertretbecken zu betreiben, sodass die Armbecken zwar betrieben werden können, das Tretbecken jedoch leider nicht.“ Und sie stimmt auch nicht mit dem überein, was Mitarbeiter des Stadtgartenamts zu ihm gesagt haben.

Regensburg: Freiwillige plötzlich unerwünscht – Versicherungsgründe?

Er habe auch heuer wieder seine Hilfe angeboten, erzählt er uns. Der zuständige Bezirksmeister des Stadtgartenamts hätte das auch gern angenommen, doch das sei ihm wohl untersagt worden. „Er hat mir gesagt, dass er aus Versicherungsgründen nicht mehr auf ehrenamtliche Helfer zurückgreifen darf.“

Die offizielle Begründung der Stadt gegenüber unserer Redaktion bezeichnet Rieder als falsch und wohl vorgeschoben. „Die Arbeit wäre genau dieselbe. Jeden Freitag zwei Stunden schrubben. Das würde ich auch machen. Daran hat sich nichts geändert.“ Jederzeit hätte er die Stadt auch wieder von der Haftung freigestellt, aber offenbar habe da irgendjemand eine Kleinigkeit entdeckt, weswegen das nun nicht gehe. Der Amtsschimmel wiehert gewaltig und, so drückt es Rieder aus, „Ziegetsdorf verliert“.

Dasselbe gilt wohl auch für andere freiwillige Helfer, die das Gartenamt in der Vergangenheit unterstützt haben. „Wir dürfen ihre Hilfe nicht mehr annehmen“, erzählt ein Insider. „Obwohl wir sie dringend brauchen würden.“

