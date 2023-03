Wer nicht kommt, muss zahlen: Gastronomen haben genug - „Schon eine Abschreckung“

Von: Katharina Brumbauer

Teilen

Es kommt immer häufiger vor: Restaurant-Tische bleiben leer, weil Gäste eine Reservierung haben verfallen lassen. Regensburger Wirte erheben bei Nichterscheinen immer häufiger eine Gebühr.

Regensburg - Als Katharina Neumeier Anfang März durch die Altstadt von Regensburg spaziert, ist in den Bars und Restaurants wenig los. Für die Nebensaison ist das normal. Abends und an den Wochenenden hingegen brummt die Gastronomie. Spontan essen zu gehen ist da kaum möglich. „Selbst einen Tisch für zwei zu finden wird schwierig“, sagt Neumeier, Kreisvorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Regensburg. Umso ärgerlicher ist es dann, wenn ein Paar auf der Suche nach einem Platz in einem Restaurant einen freien Tisch sieht, ihn aber nicht bekommt. Weil der Tisch eigentlich reserviert war, die Gäste nicht erschienen sind und der Wirt nicht sicher ist, ob er den Platz freigeben soll.

„Das Problem, dass Gäste einen Tisch reservieren und dann nicht erscheinen, ist nicht neu“, betont Neumeier. Aber es hat zugenommen. Viele Regensburger Wirte - wie auch immer mehr Gastronomen deutschlandweit - reagieren deshalb. Und bitten Gäste, wenn sie einen Tisch reserviert haben und nicht erscheinen, zur Kasse. Wer nicht kommt, muss zahlen.

Reservierungen in Regensburg nicht eingehalten: Dann wird die Kreditkarte belastet

Der erste Wirt in Regensburg, der Gäste zur Kasse bat, die bei ihm eine Reservierung haben verfallen lassen, ist Matthias Kreutzer. Ihm gehört „Kreutzer‘s Restaurant“ im Osten der Stadt. Bei ihm läuft die Reservierung telefonisch oder über das Online-Tool „Open Table“. Bei der Buchung muss der Gast eine Kreditkartenummer oder, wenn er keine Kreditkarte hat, eine EC-Kartennummer hinterlegen. Bis eine Stunde vor Reservierung hat der Gast die Möglichkeit, zu stornieren. „Wir haben das Glück, dass wir einen guten Ruf haben und wir einen Tisch sehr schnell auch wieder verkauft bekommen“, erklärt Matthias Kreutzer Merkur.de von IPPEN.MEDIA. Wenn aber ein Gast eine Reservierung nicht einhält, ohne vorher Bescheid zu geben, wird dessen hinterlegte Karte mit 30 Euro belastet.

Lässt ein Gast einmal seinen reservierten Tisch verfallen, passiert das noch nicht. Auch beim zweiten Mal erhält der Betreffende - etwa in der „Open Table“-App noch eine Warnung, dass er eine Reservierung nicht eingehalten hat. Beim dritten Mal werden die 30 Euro eingezogen. „Wir mussten die 30 Euro aber noch nie in Rechnung stellen“, sagt Kreutzer. Bei der Buchung über „Open Table“ wird dem Gast in den AGB klipp und klar erklärt, dass er zahlen muss, wenn er eine Reservierung nicht einhält. „Offenbar ist das schon eine Abschreckung.“

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.

Gastronomie in Regensburg: Reserviert, aber der Tisch bleibt frei: Wirte stürzt das ins Dilemma

Das Vyvu, ein vietnamesisches Restaurant gegenüber vom „Kreutzer‘s“, würde auch gerne mit einem Reservierungssystem arbeiten, in dem der Gast bei der Buchung die Kreditkarte angeben muss. Allerdings müsste das Lokal dann auch mit einem computergestützten Reservierungs-System arbeiten, in dem die Karte im Ernstfall auch tatsächlich automatisch belastet werden kann. Die Gäste müssten online einen Tisch buchen können und das Lokal müsste dafür noch die AGB formulieren. „Die Umsetzung ist für uns noch schwierig“, erklärt Toni Tran, Chef des in Regensburg sehr bekannten vietnamesischen Restaurants, unserer Redaktion.

Aber auch er arbeitet daran, ein System zu entwickeln, mit dem er sich dagegen absichern kann, dass Gäste ihre Reservierung verfallen lassen. „Denn da entsteht mir ein riesen Verlust.“ Er plant mit Personal und Lebensmitteln, wenn Tische unerwartet frei bleiben und Tran Lebensmittel wegschmeißen muss, die er frisch eingekauft hat, ist der Schaden groß. Und das Dilemma für die Wirte perfekt: Sollen sie den Platz freihalten für den Fall, dass die Gäste doch noch kommen, oder ihn freigeben? „Man möchte niemanden verärgern.“

Gäste lassen Reservierungen verfallen: „Meine Mitarbeiter muss ich trotzdem zahlen“

Das Problem sei häufig, erzählt Tran, dass die Menschen auch mal in fünf Restaurants für ein und denselben Abend buchen, sich spontan dann für ein Lokal entscheiden und in den restlichen nicht absagen. „Viele sind der Meinung, wenn ich jetzt alleine meine Reservierung verfallen lasse, ist das doch nicht so schlimm“, sagt Tran. Aber das sei zu kurz gedacht. „Wenn das alle so machen, kann ich irgendwann zusperren.“

Restaurants wie das Vyvu oder das „Kreutzer‘s“ sind auf volle Auslastung angewiesen. „Ich habe acht Kellner, acht Personen in der Küche, anders geht es nicht“, betont Kreutzer. Wenn ein Vierer-Tisch unerwartet freibleibt, liegt sein Verlust im dreistelligen Bereich. „Das ist ordentlich“. Vor Jahren seien es schon einmal zehn Gäste in der Woche gewesen, die ihm unerwartet weggeblieben sind. „Da geht mir viel Geld durch die Lappen, aber meine Mitarbeiter, die ich geholt habe, muss ich trotzdem zahlen.“ Kreutzer möchte es sich mit niemandem verscherzen, wenn er verlangt, dass bei der Tisch-Buchung eine Kreditkarte angegeben werden muss. Aber er möchte auch ganz klar kommunizieren, dass ein Fernbleiben ohne Stornierung nicht erwünscht ist.

Restaurant-Gäste bleiben unerwartet weg: gerade bei großen Gruppen ist das ein Problem

Es gibt sogar Gastronomen in Regensburg, erzählt Neumeier, die eine schwarze Liste führen, mit Personen, die schon öfter reserviert haben und dann nicht gekommen sind. „Von diesen wird dann auch teilweise keine Reservierung mehr angenommen.“ Ganz schwierig sei es mit großen Firmen, die sich mit einer großen Gruppe zum Essen ankündigen, sagt Tran. Eine Gruppe eines großen Unternehmens sei mal zu acht erschienen, obwohl sie sich zu 35 Personen angekündigt hatten. Vorher Bescheid gegeben, dass weniger Personen kommen, haben sie nicht. „Das ist eine Unart“, betont Tran. Deswegen hat er eine Zeit lang bei Gruppenreservierungen eine Vorauszahlung entgegen genommen.

Auch Kreutzer arbeitet ab und an mit einer Vorauskasse. Wer für Silvester bucht, darf sich an diesem Abend auf ein Menü freuen, muss dieses pro Person aber im Vorfeld bezahlen. „Wenn jemand für acht Personen bucht, für diese acht Personen zahlt, vorher anruft und sagt, sie sind nur zu sechst, bekommt er Geld zurück.“ Wenn die Gäste vorher nicht Bescheid geben, müssen sie trotzdem für acht zahlen. „Ich hätte die Plätze sonst leicht an jemand anderen vergeben können, gerade an Feiertagen könnte ich das Lokal dreimal vollmachen“, sagt Kreutzer.

Inflation, Energiekrise, Personalengpass: Situation für Gastronomen ohnehin angespannt

„Jeder Gastronom will natürlich die bestmögliche Auslastung“, ergänzt Neumeier. Für einen Wirt sei es bitter, wenn Tische frei bleiben. Die Situation ist für Restaurantbesitzer gerade sowieso nicht leicht. Inflation und Energiekrise bekommen natürlich auch Gastronomen zu spüren. Dann fehlt es ihnen an Personal, gerade Mini-Jobber haben sich in der Corona-Pandemie umorientiert und sind abgewandert. Dazu kommen die Begrenzungen, die die Politik bei der Zuwanderung ausländischer Fachkräfte setzt. „Das es da eine Limitierung gibt, ist richtig“, betont Neumeier. „Aber wir brauchen den Zuzug, allein mit deutschen Fachkräften geht es alleine nicht mehr.“

Wegen des Personalengpasses müssten die Wirte teilweise einen zweiten Ruhetag einlegen. Umso mehr sind sie auf eine gute Auslastung zu den klassischen Essenszeiten angewiesen. „Wenn man ein Hotel bucht, ist es ja schon Gang und Gebe, dass man eine Kreditkartennummer angeben muss, und dass die Karte bei einem ‚No-Show‘ belastet wird“, sagt Neumeier. Auch in der Gastronomie könne dieses System helfen, die Gäste dafür zu sensibilisieren, nicht einfach fernzubleiben, sondern falls etwas dazwischen kommt doch abzusagen.

Kreutzer hat den Eindruck, dass bei den Restaurant-Besuchern tatsächlich ein Umdenken stattgefunden hat. „Die Zahl an ‚No-Shows‘ die wir hatten ist in den letzten drei Jahren um 90 Prozent eingebrochen.“ Kreutzers Gäste hätten sich auch daran gewöhnt, dass eine Buchung ohne Angabe einer Kartennummer nicht mehr funktioniert. „Und 99 Prozent haben dafür auch Verständnis.“

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.