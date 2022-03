Klosterkirche Pielenhofen: Gedenkgottesdienst für Regensburger Landrat Rupert Schmid

Am 27. 3. findet ein Gedenkgottesdienst für Landrat a.D. Rupert Schmid findet statt. © Landkreis Regensburg Archiv

Am 27. März findet in der Klosterkirche Pielenhofen ein Gedenkgottesdienst für den Regensburger Landrat a.D. Rupert Schmid statt. Er verstarb bereits 2021.

Regensburg – Am Sonntag (27. März) findet in der Klosterkirche Pielenhofen ein Gedenkgottesdienst für den 2021 verstorbenen Landrat a.D. Rupert Schmid statt. Das hat das Landratsamt Regensburg in einer Meldung bekannt gegeben. Beginn ist 16 Uhr. Für die musikalische Umrahmung wird der Nittendorfer Kammerchor unter der Leitung von B. Panosso und die Wörther Stadtkapelle unter Leitung von Georg Kulzer anwesend sein. Begleitet wird die Wörther Stadtkapelle vom Musikverein Undorf mit seinem Leiter Josef Dietz.

Regensburg: Rupert Schmid verstarb bereits Anfang 2021

Der langjährige Regensburger Landrat und Bezirkstagspräsident Rupert Schmid war bereits am 4. Januar 2021 im Alter von 85 Jahren verstorben. Aufgrund der Corona-Einschränkungen war eine Beisetzung im großen Kreis nicht möglich. Mit dem Gedenkgottesdienst soll das jetzt nachgeholt werden.

