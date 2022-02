EU-Förderung: Geldsegen für Regensburger Innenstadt - diese Projekte sind geplant

Von: Stefan Aigner

Studien, Wasserleitung um Baumaßnahmen: Auch der Kiosk am Neupfarrplatz in Regensburg profitiert von dem Fördertopf. © Günter Staudinger

Fast vier Millionen Euro an Fördergeldern erhält die Stadt Regensburg für Maßnahmen, um die Innenstadt aufzuwerten und zu beleben. Allerdings muss es schnell gehen.

Regensburg - Frohe Botschaft im Planungsausschuss des Regensburger Stadtrats. Am Dienstag präsentierte Wirtschaftsreferent Georg Stephan Barfuß den Stadträtinnen und Stadträten ein Maßnahmenpaket mit einem Volumen von 4,4 Millionen Euro zur Belebung der Innenstadt. 90 Prozent der Kosten übernimmt die EU – sofern Regensburg* es schafft, die knapp 40 Maßnahmen bis zum 30. Juni 2023 komplett abzuarbeiten und abzurechnen.

Geld für Regensburgs Innenstadt: Von Weihnachtsbeleuchtung bis Einkaufsplattform

Die Fördergelder stammen aus dem Programm REACT-EU („Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe“), das insbesondere auf Maßnahmen zur Belebung der Innenstädte abzielt, „die schnell umsetzbar und wirksam sind“. Regensburg sei dabei „überproportional berücksichtigt“ worden, sagt Barfuß. In Bayern erhielt nur die Landeshauptstadt München mehr Geld.

Das Maßnahmenpaket ist ein buntes Potpourri von großen und kleinen Projekten. Es reicht von verschiedenen Studien über Zuschüsse für verschiedene Vorhaben bis hin zu konkreten baulichen Maßnahmen.

200.000 Euro fließen beispielsweise für den Ausbau der Weihnachtsbeleuchtung in der Regensburger Altstadt, die Modernisierung des Welterbezentrums im Salzstadel wird mit 100.000 Euro bezuschusst. 150.000 Euro will die Stadt investieren, um ein Lichtkunstfestival zu etablieren. Geld erhält auch der Verein „Faszination Altstadt“, der sich die Vertretung der Regensburger Einzelhandels auf die Fahnen geschrieben hat. Jeweils 20.000 Euro gibt es, um das Gutschein-System „Altstadtzehner“ ins digitale Zeitalter zu überführen und um die vor geraumer Zeit gestartete Online-Einkaufsplattform auszubauen.

Geld für Regensburgs Innenstadt: Löwenanteil für Klimaschutz

Geld für Regensburgs Innenstadt: Löwenanteil für Klimaschutz

Der größte Batzen – 700.000 Euro – ist für das Thema „Energiesparmaßnahmen und Klimaschutz in der Innenstadt“ vorgesehen – verschiedene Machbarkeitsstudien und Analysen sollen erstellt und bestehende Beratungsangebote gezielt beworben werden. An zweiter Stelle folgen mit 380.000 Euro Investitionen zur Verbesserung von Fußgängerüberwegen und die „Infrastruktur für Fußgänger“ im Innenstadtbereich*.

Platz 3: 340.000 Euro für die kulturellen Zwischennutzung in der Maxstraße 26, wo ein soziokulturelles Zentrum entstehen soll. Kräftig unterstützt wird auch die Aufwertung des Kiosks am Neupfarrplatz. Insgesamt 295.000 Euro will die Stadt hier ausgeben – mittels Machbarkeitsstudie, Trinkwasserleitung und baulicher „Inwertsetzung“.

Auch in die Aufwertung von Leerständen durch kulturelle Zwischennutzungen oder die Anmietung von dringend benötigten Räumen für Vereine fließt Geld. Erstaunlich: Obwohl es dafür ausdrücklich Förderung gäbe verzichtet die Stadt auf die Erstellung eines Leerstandkatasters.

Fördergeld fließt nur, wenn Regensburg schnell ist

Doch nun drängt die Zeit. Um die EU-Zuschüsse endgültig zu erhalten, müssen die jeweiligen Maßnahmen bis spätestens 30. Juni 2023 „vollständig umgesetzt und abgerechnet" sein. Finanzreferent Barfuß spricht von einem „massiven Zeitdruck", dessen sich aber alle Ämter und zuständigen Stellen bewusst seien. Man gehe angesichts der hohen Förderquote auch „bewusst ein bisserl ins Risiko". Und was bis zum 30. Juni nicht geschafft sei, das fliege aus der Förderkulisse – und wird gegebenenfalls dann allein von der Stadt finanziert.