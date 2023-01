Heftige Vorwürfe gegen Ex-Pfarrerin: Hund vergiftet, Spuck-Attacke, mehrfache Gewalt

Von: Stefan Aigner

Der Ex-Pfarrerin (hier mit ihrem Verteidiger Michael Frank) droht die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. © Stefan Aigner

Weil sie mehrfach zugeschlagen, eine Busfahrerin angespuckt und einen Hund vergiftet haben soll, muss sich eine Ex-Pfarrerin vor dem Landgericht Regensburg verantworten.

Regensburg - Beleidigung und gefährliche Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Verleumdung – so lauten unter anderem die Vorwürfe, deretwegen sich derzeit eine 59-Jährige vor dem Landgericht Regensburg verantworten muss. Sie soll eine Leiterin eines DHL-Shops geohrfeigt, eine Busfahrerin angespuckt und ihrem Nachbarn mit der Gehhilfe in die Hoden geschlagen haben. Außerdem soll sie dessen Hund vergiftet haben.

Ex-Pfarrerin vor Gericht: Sie will mit Papst Benedikt XVI. verwandt sein

Skurril bei alledem: Die Frau ist Pfarrerin a.D. und behauptet, mit dem verstorbenen Papst Benedikt XVI. verwandt zu sein. Dieser habe sie 2010 zur „Cardinale in pectore“, einer heimlichen Kardinälin ernannt – mit Aussichten auf das Papst-Amt. Außerdem will Susanne R. (Name geändert) mehrfach für den Friedensnobelpreis nominiert gewesen sein. „Barack Obama, Nelson Mandela – auf dieser Ebene befinden wir uns“, sagt sie am ersten Verhandlungstag.

Die siebte Strafkammer muss nun nicht nur herausfinden, ob die Vorwürfe gegen Susanne R. zutreffen, sondern auch, ob diese überhaupt schuldfähig ist.

Ex-Pfarrerin vor Gericht: Unterbringung in Psychiatrie wird geprüft

Bereits im vergangenen Jahr sollte der Fall vor dem Amtsgericht Regensburg verhandelt werden. Doch von dort wurde das Verfahren an das Landgericht verwiesen, „da eine Unterbringung der Angeklagten im psychiatrischen Krankenhaus nach § 63 StGB zu prüfen ist“. Ein psychiatrischer Gutachter verfolgt deshalb den auf vier Verhandlungstage angesetzten Prozess.

Die Angeklagte, die sich gegen den Rat ihres Verteidigers Michael Frank ausführlich äußert, bestreitet sämtliche Vorwürfe. Weitschweifig trägt sie ihre Sicht der Dinge vor und weist die Verantwortung für die zurückliegenden Konflikte durchweg den anderen zu.

Wegen Körperverletzung vor dem Landgericht Regensburg: Ex-Pfarrerin bestreitet Vorwürfe

Die Inhaberin des DHL-Shops habe sie nie ins Gesicht geschlagen. Von der Busfahrerin sei sie verfolgt worden und habe sich bedroht gefühlt. Deshalb habe sie in deren Richtung gespuckt, um durch Ekel Abstand herzustellen. Getroffen aber habe sie nicht – das sei ja bei der Entfernung von einer Armlänge gar nicht möglich. „Das weiß doch jeder.“

Die Geschichte mit dem Nachbarn bezeichnet die Pfarrerin schließlich als frei erfunden. Und außerdem sei dieser Mann ja ein Zuhälter, behauptet Susanne R. Überhaupt könne man mit ihrem Gehstock überhaupt nicht zuschlagen. Und der Hund „stand mir zu keinem Zeitpunkt persönlich gegenüber“.

Zeugen über Ex-Pfarrerin: „Sie hat einfach wild drauf los geschimpft.“

Doch erste Zeugen, die das Gericht vernimmt, zeichnen ein etwas anderes Bild. Im DHL-Shop habe Susanne R. „wild drauf los geschimpft“, weil sie dort ein Paket abholen musste. Sie habe sich auch nicht beruhigen wollen, als ihr dieses Paket ausgehändigt wurde. Stattdessen habe sie der Ladeninhaberin unterstellt, es heimlich geöffnet zu haben und sich über die Unordnung im Laden mokiert.

Als die Ladeninhaberin die Polizei rufen wollte, weil die aufgebrachte Frau einfach nicht gehen wollte, habe Susanne R. unvermittelt zugeschlagen. „Ich hatte schon einen bewaffneten Raubüberfall und Einbrüche. Aber so etwas habe ich noch nicht erlebt“, so die Betroffene.

Polizeibeamter: Ex-Pfarrerin war „psychisch auffällig“

Ein Polizeibeamter, der mit Susanne R. Kontakt hatte, bezeichnet diese vor Gericht als „psychisch auffällig“. Sie schreibe oft Anzeigen, die wenig glaubwürdig seien. Es habe auch mehrfach Einsätze wegen Nachbarschaftsstreitigkeiten gegeben.

Ein anderer Polizist schildert seine Eindrücke bei einem Telefongespräch mit Susanne R. Sie habe wild drauf los geredet und sich nicht bremsen lassen. „Was ihr Anliegen war, wurde nicht wirklich klar.“ Unter anderem habe sie vom Friedensnobelpreis geredet, von einer Verschwörung, deretwegen sie diesen nicht bekommen habe, und von einer künftigen Päpstin.

Busfahrerin über Angeklagte: „Sie hat mir ins Gesicht gespuckt.“

Die Busfahrerin, der die Pfarrerin ins Gesicht gespuckt haben soll, erzählt, dass die 59-Jährige im Kollegenkreis bekannt sei. Seit Jahren mache diese „immer wieder Theater im Bus“. Es werde geschimpft und im Bus mit dem Stock „rumgedroschen“.

An jenem Tag, im Juni 2020, habe Susanne R. ihr vorgeworfen, sie in der Tür „eingezwickt“ zu haben. Dann habe sie während der gesamten Fahrt vom Bismarckplatz zur Boessnerstraße rumgeschimpft und schließlich nach dem Aussteigen mehrfach mit ihrem Gehstock gegen den Bus geschlagen.

„Da bin ich ausgestiegen und habe ihr gesagt, dass ich Anzeige wegen Sachbeschädigung erstatten muss.“ Darauf habe Susanne R. ihren Mundschutz abgenommen und ihr unvermittelt ins Gesicht gespuckt.

Psychiatrischer Gutachter verfolgt Prozess vor dem Landgericht Regensburg

Für die angebliche Verwandte von Benedikt XVI. sind die konkreten Vorwürfe aber wohl das geringere Übel. Immer wieder fragt die Kammer nach auffälligem oder ungewöhnlichem Verhalten, um die Frage nach einer möglichen Unterbringung in der Psychiatrie zu klären.

Insofern wird vor allem das Gutachten des Sachverständigen von Bedeutung sein. Der Prozess wird Anfang Februar fortgesetzt.

