Regensburg kauft Grundstück voller giftiger Altlasten – Anwohner sollen nichts von Belastung erfahren

Von: Stefan Aigner

Die frühere Unternehmenszentrale der REWAG in der Greflingerstraße. Die Stadt Regensburg hat die Fläche für 11,6 Millionen Euro gekauft. © Stefan Aigner

Die Stadt Regensburg hat von ihrem Energieversorger ein Areal gekauft. Über das Ausmaß der Altlast im Boden wurde jahrelang geschwiegen – per Vertrag.

Regensburg - 11,6 Millionen Euro hat der Stadtrat für das Gelände bewilligt, das zum Jahresende endgültig in das Eigentum der Stadt Regensburg übergeht. Doch dazu, was die Stadt auf dem rund 20.000 Quadratmeter großem Areal langfristig plant, hält man sich bislang bedeckt.

Stadt Regensburg kauft REWAG-Fläche - und schweigt zu künftigen Plänen

Früher gehörte die Fläche dem regionalen Energieversorger REWAG, zu knapp 66 Prozent eine Tochter der Stadt Regensburg, den Rest hält der Energiriese E.ON über seine Tochter Bayernwerk. Derzeit betreibt die Stadt in der früheren Firmenzentrale in der Greflingerstraße ein Impf- und Testzentrum.

Soll die Immobilie stehen bleiben? Wird sie abgerissen? Die Stadt Regensburg hält sich alles offen. Nur so viel teilt die Pressestelle auf Anfrage mit: Mittlerweile gebe es eine fertige Machbarkeitsstudie, auf deren Basis weiter geplant werden soll.

Dabei gebe es sowohl Planungsvarianten, bei denen die ehemalige REWAG-Zentrale weiter genutzt werden soll, als auch solche, bei denen ein Abriss und Neubau vorgesehen ist. Genauere Einzelheiten gibt es nicht. Diese würden „zunächst den zuständigen Stadtratsgremien“ vorgestellt werden. „Zu gegebener Zeit“.

Stadt kauft REWAG-Fläche - im Boden schlummern giftige Altlasten

Hintergrund dieser spärlichen Auskünfte: Es dürfte für die Stadt alles andere als leicht werden, das Areal zu beplanen. Denn in Boden und Grundwasser schlummern giftige Altlasten. Schädliche Produktionsrückstände, die von dem Gaswerks herrühren, das dort von 1910 bis 1965 betrieben wurde.

Stadt und REWAG räumen auf Nachfrage ein: Im Grundwasser finden sich unter anderem polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Benzol und Naphtalin sowie erhöhte Konzentrationen an Ammonium, Arsen und Cyanid.

Altlasten in REWAG-Fläche: Lange bekannt, kaum thematisiert

Spätestens seit 1988, damals wurden erstmals Untersuchungen durchgeführt, ist dieses Problem bekannt. Intern. Öffentlich thematisiert wurden die Ergebnisse und das komplette Ausmaß, das sich erst im Verlauf der folgenden Jahrzehnte zeigte, aber kaum.

Eine Ausnahme bildet das Bebauungsplanverfahren für das Areal der ehemaligen Zuckerfabrik, das 2008 vom Bauträgerunternehmen Schmack erworben und anschließend zum Candis-Viertel entwickelt wurde – ein zwischenzeitlich fertiggestelltes Wohnquartier, bei dem ein hoher dreistelliger Millionenbetrag investiert wurde.

Altlasten auf REWAG-Fläche: Kurze Erwähnung in einem Bebauungsplan

Im 135 Seiten starken Beschluss vom Juni 2012, mit dem der Bebauungsplan rechtskräftig wurde, findet man bei aufmerksamer Lektüre ein paar kleine Passagen zu einer Schadstofffahne im Grundwasser, die vom REWAG-Gelände ausgehe und von der auch das Zuckerfabrik-Gelände betroffen sei. Wesentliche Aussage:

„Es handelt sich um eine schmale mit Benzol, PAK (Polycyclisch aromatische Kohlenwasserstoffe) und Naphthalin belastete Fahne, die etwa bis in die Mitte des westlichen Planungsgebietes reicht. Eine weitere Verbreitung der Schadstofffahne nach Nordosten wurde bisher nicht nachgewiesen.“

Also alles nur halb so wild?

Altlasten auf REWAG-Fläche: Heftige Auseinandersetzung mit Baulöwen

Im Hintergrund jedenfalls kam es damals zu massiven Auseinandersetzungen zwischen der Schmack GmbH und der REWAG. Und Unterlagen, die unserer Redaktion dazu vorliegen, werfen einige Fragen auf.

Über Jahre zog sich der Streit demnach hin. Am Ende stand eine schriftliche Vereinbarung zwischen der Schmack GmbH und der REWAG. Die städtische Tochter übernimmt darin Haftungsrisiken in Millionenhöhe. Im Gegenzug verpflichten sich die Schmacks zum Stillschweigen über das tatsächliche Ausmaß der Belastungen.

Wie Recherchen unserer Redaktion ergaben, erstritten sich die Schmacks offenbar zunächst Einsicht in die entsprechenden Unterlagen der REWAG. Einerseits, um den Umfang der Altlasten zu erfahren. Andererseits, um zu klären, was die städtische Tochter dagegen unternommen hatte.

Gutachten zu REWAG-Altlasten: Fachliche Standards nicht eingehalten, lange nichts unternommen

Ein Gutachten, das die Unternehmer anschließend, im Jahr 2011, auf Basis dieser Akteneinsicht erstellen ließen, kommt zu Schlussfolgerungen, die ein schlechtes Licht auf die damals Verantwortlichen bei REWAG und Stadt werfen.

Das Münchner Gutachterbüro kommt dabei zu dem Ergebnis, dass über Jahrzehnte hinweg, grundlegende fachliche Standards bei der Erkundung „einer großen komplizierten Altlast mit hohem Gefährdungspotential“ nicht eingehalten wurden.

Auch das Umweltamt der Stadt Regensburg muss sich Fragen gefalle lassen. Dieses habe sehr schwach agiert, heißt es in dem Gutachten. Zwar habe es mahnende Schreiben gegeben, allerdings nie einen verbindlichen Sanierungsbescheid, der die REWAG tatsächlich zum Handeln verpflichtet hätte.

Die Gutachter erwähnen in diesem Zusammenhang auch die Gesprächsnotiz eines Vertreters des Wasserwirtschaftsamtes. Es geht um ein Telefonat aus dem Jahr 2004. Von städtischer Seite sei beklagt worden, dass man in der Zwickmühle stecke. Schließlich handle es sich bei der REWAG um eine (damals noch) hundertprozentige Tochter der Stadt Regensburg.

Streit über REWAG-Altlasten: Bauträger fordert Übernahme von Millionenrisiken

Die Schmack GmbH stellt im weiteren Verlauf mehrere Forderungen an die REWAG.

Zum einen fordert man den Ersatz von Anwalts- und Gutachterkosten, die man aufwenden musste, um an die entsprechenden Informationen zu den Altlasten zu kommen. Diese hatte die REWAG offenbar nicht freiwillig herausgegeben. Zum anderen – und das ist der relevante Teil – fordern das Schmack-Unternehmen von der REWAG die Übernahme von millionenschweren Haftungsrisiken.

Sollten Dritte – Bauherren und Grundstückskäufer auf dem Candis-Areal – Ansprüche wegen Bodenverunreinigungen stellen, die auf das frühere Gaswerk zurückzuführen sind, müsse dafür die REWAG die Verantwortung übernehmen, so die Forderung.

Nach jahrelangem Streit mit Bauträger: Die REWAG lenkt ein

Doch die REWAG unter ihrem damaligen Vorstandschef Dr. Norbert Breidenbach und dem Aufsichtsratsvorsitzenden, dem zu dieser Zeit amtierenden Oberbürgermeister Hans Schaidinger weigert sich.

Irgendwann, nach längeren Schriftwechseln, die sich bis ins Jahr 2013 hinziehen, droht die Schmack GmbH mit einer Klage – und nun beginnt die REWAG plötzlich einzulenken.

Das kann daran liegen, dass in der Klage das erwähnte Gutachten thematisiert wird, das sich für die REWAG zumindest vernichtend liest. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ab November 2013 mit Olaf Hermes ein neuer Vorstandschef bei der REWAG das Sagen hat – und Hans Schaidinger im Mai 2014 als Oberbürgermeister abdankt.

Nun wird im Detail über de Forderungen der Schmack GmbH verhandelt. Im Februar 2015 schließlich hat man sich auf eine entsprechende Vereinbarung geeinigt, die unserer Redaktion vorliegt.

Schriftliche Vereinbarung zwischen REWAG und Bauträger - Verpflichtung zum Stillschweigen

Darin erklärt sich die REWAG einerseits bereit, sich mit vier- und fünfstelligen Beträgen an Anwalts- und Gutachterkosten zu beteiligen sowie an der Verlegung von Messpegeln für das Grundwasser – Petitessen für Unternehmen von der Größe der Schmack GmbH und der REWAG.

Weitaus bedeutsamer: Die REWAG verpflichtet sich, „die Schmack GmbH von der Inanspruchnahme durch Dritte freizustellen, soweit diese Ansprüche wegen etwaiger Bodenverunreinigungen geltend machen“, die vom früheren Gaswerk herrühren.

Während bei den kleinen Summen – 5.000 und 10.000 Euro – ausführlich geregelt ist, ob und in welchen Fällen hier die Umsatzsteuer zu übernehmen wäre und in welchen nicht, wird mit Blick auf Haftungsfreistellung nicht einmal ein Betrag genannt.

Erstaunlich ist das deshalb, weil es hier – das Investitionsvolumen auf dem zur Debatte stehenden Candis-Areal liegt, wie erwähnt, im hohen dreistelligen Millionenbereich – um potenzielle Haftungsrisiken geht, die sowohl für die Schmack GmbH als auch für die REWAG in einem relevanten, wenn nicht gar gefährlichem Bereich liegen.

Schweigeverpflichtung zu giftigen Altlasten: Niemand will dazu Stellung nehmen

Befremdlich wirkt zudem eine Zusatzklausel in der Vereinbarung. Derzufolge verpflichtet sich die Schmack GmbH ausdrücklich, „gaswerkspezifische Verunreingungen des Bodens weder gegenüber Grundstückseigentümern noch gegenüber Dritten kundzutun“.

Dieses Stillschweigen wird ausdrücklich mit der Haftungsfreistellung verknüpft. Sollte die Schmack GmbH ihr Schweigen brechen, dann habe die REWAG das Recht „diese Freistellungsvereinbarung mit sofortiger Wirkung aus wichtigem Grund zu kündigen“.

Wir haben sowohl die REWAG als auch die Schmack GmbH und die Stadt Regensburg mit dieser Vereinbarung konfrontiert.

Wir haben die Frage gestellt, weshalb mit Blick auf Bodenverunreinigungen mit karzinogenen Stoffen eine Stillschweigevereinbarung notwendig ist. Wir haben gefragt, ob man denn nicht als Unternehmer, als Stadt, als städtische Tochter eine Verpflichtung sehe, potenziell Betroffene – Grundstückskäufer, Wohnungskäufer, Bewohner – über die im Boden ihrer Grundstücke vorhandenen Belastungen aktiv zu informieren – nicht allein am Candis, sondern beispielsweise auch am Pürklgutweg.

Doch weder die Stadt noch die Schmack GmbH noch die REWAG wollten dazu Stellung nehmen. Schließlich sei die Vereinbarung vertraulich. Auch zur Höhe der möglichen Haftungsrisiken gibt es keine Auskunft.

Stadt Regensburg: „Keine Gefährdung“

Klar festzustehen scheint aber, dass weder die REWAG noch die Stadt Regensburg einen Grund dafür sehen, Bürgerinnen und Bürger, die im Einzugsbereich der Schadstofffahne im Grundwasser leben, aktiv darüber zu informieren.

Durch das belastete Grundwasser komme es zu keiner Gefährdung, heißt es von der REWAG (und zuletzt auch ähnlich von der Stadt Regensburg), „solange das Grundwasser nicht über private Brunnen gefördert und zur Bewässerung von Pflanzen oder als Trinkwasser verwendet wird“. Und private Brunnen seien ohnehin genehmigungspflichtig.

Zugestehen muss man der REWAG wohl, dass dort nach den Auseinandersetzungen mit den Schmacks und einem Wechsel an der Führungsspitze verstärkt Anstrengungen unternommen wurden, um die Altlasten im Boden zu untersuchen, deren Ausbreitung über das Grundwasser zu kontrollieren und entsprechend einzudämmen.

Nach Streit mit Bauträger: REWAG gibt Geld für Sanierung aus

Laut mehrerer ausführlicher Stellungnahmen des Energieversorgers gegenüber unserer Redaktion hat man zuletzt 2019 „gut zwei Millionen Euro in eine neue Altlastensanierungsanlage auf unserem Firmengelände in der Greflingerstraße“ investiert. Dabei habe man eine neue Abstromsicherung mit 15 Brunnen und eine neuen Grundwasserreingungsanlage beschlossen, die heuer in Betrieb gehe. Diese filtere Schadstoffe heraus, ehe das gereinigte Wasser in den Kanal geleitet werde.

Jährlich gebe man 100.000 Euro für weitere Sanierungsmaßnahmen aus. „Der Abstrom von Altlasten wird durch das Herabsetzen des Grundwasserpegels durch Abpumpen verhindert.“ Und weiter:

„Die Ausbreitung der Grundwasserbelastung wird über ein Monitoring bis zur Straubinger Straße in einem Radius von etwa 200 Metern überwacht. Das Monitoring findet monatlich statt und die Ergebnisse werden in einem jährlichen Monitoring-Bericht dargestellt und der Stadt Regensburg bzw. dem Umweltamt sowie dem WWA (Wasserwirtschaftsamt) Regensburg übermittelt.“

Das Schweigen kann man nicht erklären

Das hört sich insgesamt gut an. Doch es erklärt dennoch nicht, warum man offenbar niemals aktiv auf betroffene Bewohner zugegangen ist, um sie über die Bodenbelastungen zu informieren. Es erklärt noch viel weniger, warum es zu einer Vereinbarung kam, bei der durch die Übernahme millionenschwerer Haftungsrisiken aktiv verhindert wurde, dass Informationen zu den Altlasten nach außen dringen.

