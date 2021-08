Kampf gegen die Tuner- und Poserszene: Polizei führt Kontrollen durch

Sechs Autos mit Mängeln

Bei einer Kontrolle hinsichtlich illegaler Tunings und Posens hat die Polizei Mängel an sechs Autos festgestellt. Ihnen wurde die Betriebserlaubnis entzogen.

Regensburg – Am Sonntag (8. August) hat die Polizeiinspektion Regensburg Süd erneut einen Schwerpunktkontrolltag hinsichtlich illegaler Tunings und Posens durchgeführt. Im Fokus standen die Verkehrssicherheit und die Eindämmung von unnötiger Lärmbelästigung, wie die Polizei Regensburg Süd in einer Meldung schreibt.

Regensburg: Polizei stellt Autos mit Mängel sicher

Die Beamten konnten in den Abendstunden insgesamt an sechs Fahrzeugen Mängel feststellen. Ihnen wurde die Betriebserlaubnis entzogen. Für zwei Autos ordneten die Polizisten die Erstellung eines technischen Gutachtens an. Vier Fahrzeugführer wurden aufgefordert, Mängel beseitigen zu lassen und einen Nachweis darüber zu erbringen.

Autofahrer lassen Motoren aufheulen

Darüber hinaus fielen mehrere Pkw auf, die unnötig Lärm erzeugten. Bei einigen heulte zum Beispiel der Motor auf. Die Fahrzeugführer müssen je nach Einzelfall mit einem Verwarn- oder Bußgeld mit Punkten rechnen.

26-Jähriger mit Haftbefehl bei Kontrolle entdeckt

Bei der Kontrolle stellen die Beamten außerdem fest, dass gegen einen 26-Jährigen ein Haftbefehl vorlag, weil er eine Geldbuße nicht bezahlt hatte. Durch das Begleichen der Summe konnte dieser abgewendet werden. Alle News aus Regensburg und Umgebung lesen Sie immer aktuell und nur bei uns.