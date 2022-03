Regensburg vereint Impf- und Testzentrum: Corona-Schutz unter einem Dach

In der Greflingerstraße soll man sich zukünftig impfen und testen lassen können. © Christian Charisius/dpa/Symbolbild

In der Greflingerstraße 22 sind Impfungen gegen das Coronavirus schon seit März möglich. Ab dem 5. April kann man sich dort auch testen lassen.

Regensburg – Das PCR- und Schnelltestzentrum am Dultplatz zieht um: Ab Dienstag (5. April) hat es seinen neuen Standort im ehemaligen REWAG-Gebäude an der Greflinger Straße 22. Dort kann man sich schon seit März gegen das Coronavirus impfen lassen. Bis einschließlich Freitag (1. April) ist die alte Teststelle am Dultplatz noch geöffnet. Bis zum Montag (4. April) findet dann der Umzug statt, schreibt die Stadt Regensburg in einer Pressemitteilung.

Mit den Buslinien 30, 32 und 33 (Haltestelle „Greflingerstraße“) ist das zukünftige Impf- und Testzentrum gut zu erreichen. Parkplätze gibt es in begrenzter Zahl.

Regensburg: Das sind die Öffnungszeiten für Impfungen und Tests

Öffnungszeiten für das Impfzentrum an der Greflinger Straße ab 1. April:

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag von 9 bis 15 Uhr sowie Freitag von 9 bis 19 Uhr

Sonntags, montags und an Feiertagen ist das Impfzentrum geschlossen.

Öffnungszeiten für die Teststrecke an der Greflinger Straße ab 5. April:

Montag und Freitag von 8 bis 17 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 12 Uhr sowie Mittwoch von 13 bis 17 Uhr.

Regensburg: Mit diesen Impfstoffen wird geimpft

Wer die Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung (Booster) mit einem mRNA-Impfstoff durchführen lassen möchte, kann unabhängig vom Wohnort einen Termin vereinbaren. Das geht über die Online-Plattform BayIMCO unter https://impfzentren.bayern/ oder telefonisch unter (0941) 20 49 0 90 (montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr).

Regensburg: Impfungen für Kinder immer samstags

Kinder von fünf bis elf Jahren können sich an der Greflinger Straße jeweils am Samstag impfen lassen. Dabei wird das Vakzin von Biontech verwendet. Die Impfung führen überwiegend Kinderärzte durch. Für die Impfung ist ein Termin nötig. Rufen Sie dazu bitte beim Callcenter unter (0941) 20 49 0 90 (montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr) an. Eine vorherige Registrierung über das BayIMCO-Portal ist nicht nötig. Eltern oder Verwandte können sich bei der Gelegenheit ebenfalls impfen lassen. Geben Sie in dem Fall Bescheid, wenn Sie den Impftermin für das Kind vereinbaren.

Regensburg: Auch Impfungen mit Novavax möglich

Wer sich mit dem Vakzin Novavax impfen lassen möchte, muss sich dafür über das BayIMCO-Portal anmelden oder beim Callcenter anrufen. Das gilt auch für Impfwillige ohne Priorisierung. Diese können sich nach einer individuellen Aufklärung mit Novavax impfen lassen und müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben. Interessierte sollten bei der Buchung des ersten Impftermins möglichst auch schon den Termin für die zweite Impfung auswählen. Erst nach letzterer ist die Grundimmunisierung abgeschlossen. Der zweite Piks sollte mindestens drei Wochen nach dem ersten erfolgen.

Regensburg: Für Impfungen ohne Termin bei BayIMCO anmelden

Impfungen ohne Termin sind ebenfalls möglich, allerdings keine Kinderimpfungen. Eine Registrierung beim BayIMCO-Portal wird hierfür empfohlen. Das Impfen im Zentrum kann dadurch schneller erfolgen. Impfwillige mit einem festen Termin haben jedoch immer Vorrang.