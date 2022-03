Zum Internationalen Frauentag am 8. März: Deshalb leuchtet das Theater Regensburg lila

In Regensburg sind zum internationalen Frauentag viele Aktionen geplant. (Symbolbild). © Armin Weigel dpa

Am 8. März begeht auch die Stadt Regensburg den Internationalen Frauentag. Diese Aktionen sind geplant.

Regensburg - Lila ist die Farbe des Feminismus und der Emanzipation - und so leuchtet auch die Stadt Regensburg am heutigen 8. März, dem Internationalen Frauentag, in dieser Farbe. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt, werden als Zeichen der Gleichstellung das Theater am Bismarckplatz und das Donaueinkaufszentrum in Lila beleuchtet.



Trotz — oder gerade wegen — der Corona-Situation gibt es in Regensburg dieses Jahr besonders viele Vorträge und Veranstaltungen rund um den Internationalen Frauentag, der 2022 zum 111. Mal begangen wird. Überwiegend sollen diese allerdings im digitalen oder hybriden Format stattfinden.



Regensburg: Diese Aktionen sind zum Internationalen Frauentag geplant



Das Theater Regensburg setzt nicht nur mit der lilafarbenen Beleuchtung ein Zeichen, die Thematik soll sich auch in den Spielplänen, der Besetzung und den Inszenierungen widerspiegeln, wie der Intendant Klaus Kusenberg erklärt: „Angefangen bei ‚Peer Gynt (she/her)‚ über die ‚Dreigroschenoper‘ bis hin zu „Turandot‘“ wolle man den Kampf für Gleichstellung „das ganze Jahr hindurch leben und darüber hinaus im Bewusstsein der Gesellschaft halten“.



Am 8. März veranstaltete (war die schon?) die Grünen-Fraktion der Stadt Regensburg zudem eine „Feministische Radtour“, um 17 Uhr ruft das Kollektiv eben.widerspruch zu einer Demonstration vor dem Anker-Zentrum auf und ab 19 Uhr hält Dr. Kathrin Kunkel-Razum einen Vortrag zu geschlechtergerechter Sprache.



Weitere Aktionen und Veranstaltungen sind unter www.regensburg.de/internationaler-Frauentag/ sowie unter www.regensburg.de/equal-pay-day zu finden.

Internationaler Frauentag in Regensburg: Corona-Pandemie schadet vor allem Frauen



„Frauen müssen endlich die Sichtbarkeit erhalten, die ihnen zusteht“, kommentiert die Regensburger Oberbürgermeisterin Getrud Maltz-Schwarzfischer. Der „Spagat, den viele Frauen noch immer machen müssen, um Privatleben, Beruf und Karriere zu vereinen“ dürfte „nicht als selbstverständlich“ gelten. Als besonders beschämend sieht OB Maltz-Schwarzfischer, dass Deutschland im europäischen Gleichstellungsranking nur den zehnten Platz belegt. Die Corona-Krise habe dies „nochmals schmerzlich vor Augen geführt“.

Wie es in der Mitteilung heißt, habe die Corona-Pandemie insbesondere Frauen vor große Herausforderungen gestellt. Sie jonglieren immer noch mit der Last aus Beruf, Kinderbetreuung und Pflege. Sogar ohne Kinder verbringen Frauen demnach ein Drittel mehr Zeit mit Care-Arbeit und Haushalt als Männer, während sie gleichzeitig deutlich weniger verdienen.

Die sogenannte Gender-Pay-Gap war auch zentrales Thema am diesjährigen Equal Pay Day, der 2022 am 7. März stattfand. Das Regensburger Aktionsbündnis Qual Pay Day lädt in diesem Zusammenhang zu einem interaktiven Online-Event mit dem Titel „Equal Pay 4.0 – Digitale Arbeitswelten gemeinsam leben und gestalten„ am 10. März um 19 Uhr ein.

