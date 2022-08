Bauarbeiter bringt Waffenarsenal zur Polizei - jetzt soll er seinen Jagdschein nicht mehr verlängern dürfen

Von: Stefan Aigner

Teilen

Mit einem ungewöhnlichen Fall musste sich das Verwaltungsgericht Regensburg beschäftigen. © Stefan Aigner

Wegen eines eher seltenen Waffentransports wurde einem passionierten Jäger die Verlängerung des Jagdscheins verweigert.

Regensburg - Es war ein stressiger Tag an jenem 10. Oktober vor zwei Jahren auf einer Baustelle in Schierling. Ein Haus in Schierling sollte abgerissen werden. Die Straße war gesperrt worden, weil Gefahr bestand, dass Teile dort landen könnten. Und dann, eine knappe Stunde, bevor die Sperre ablief und die Zeit knapp wurde, fiel aus einer Zwischendecke, die ein Bagger gerade eingerissen hatte, ein Arsenal von fünf Gewehren, zwei Pistolen und jeder Menge Munition.

Waffenfund auf Baustelle: Jäger bringt Gewehre und Pistolen zur Polizei

Der 46-jährige Stefan K. (Name geändert) befolgte die Anweisung seines Chefs recht rasch. Weil sich schon Leute um die Waffen scharten und das zu weiteren Verzögerungen geführt hätte, sollte er die Waffen ins Auto packen und zur nächsten Polizeidienststelle bringen.

Stefan K. ist selbst Jäger. Er verfügt über den Jagdschein und ist Inhaber mehrerer Waffenbesitzkarten. Im Landkreis Regensburg unterhält er eine Jagdschule, kurzzeitig versuchte er sich auch im Verkauf von Wildbret mit einem Laden in Regensburg.

Er entlud die Gewehre, wickelte sie in Tücher ein, packte alles zusammen mit der Munition in einen Caddy und fuhr alles zusammen mit einem Kollegen zur Polizei nach Neutraubling. Da habe er gar nicht lange überlegt, sagt er am Dienstag vor dem Verwaltungsgericht Regensburg. Hier kämpft der 46-Jährige nämlich um seinen Jagdschein.

Nach Waffentransport zur Polizei: Strafanzeige, Jagdschein weg

Als er die Waffen abgegeben habe, sei der Fall für ihn eigentlich erledigt gewesen, berichtet K. Doch die Beamten hätten ihn dann nochmal in die Polizeiinspektion gebeten. Er werde nun wegen eines unerlaubten Waffentransports angezeigt.

Das Problem, dass der passionierte Jäger nicht bedacht hatte: Wenn eine Waffe in einem Fahrzeug transportiert wird, muss sichergestellt sein, dass diese weder einsatz- noch zugriffsbereit im Wagen liegt – sie muss also in einem abschließbaren Futteral oder Waffenkoffer untergebracht sein, die Stefan K. nicht hatte. Die Waffen lagen, wenn auch in Tücher eingewickelt, griffbereit im hinteren Bereich des Caddy. Die Pistolen waren geladen. Die übrige Munition lag entgegen der gesetzlichen Regelungen in unmittelbarer Nähe.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Während die Strafanzeige wenige Wochen wegen geringer Schuld eingestellt wurde, verweigerte das Landratsamt Regensburg dem 46-Jährigen die Verlängerung des Jagdscheins, widerrief jedwede waffenrechtliche Erlaubnis und forderte ihn auf, seine Waffen abzugeben. Wegen eines gröblichen Verstoßes gegen das Waffengesetz fehle es ihm an der erforderlichen Zuverlässigkeit, eine Waffe zu führen, so die wesentliche Begründung.

Jäger klagt auf Jagdschein: Verwaltungsgericht sieht „atypischen Fall“

Stefan K. sieht angesichts der Situation auf der Baustelle, aber auch der Umsicht, die er trotz allem hatte walten lassen, einen „atypischen Fall“. In der Situation mit der auslaufenden Straßensperre, Leuten, die schon um die Waffen herumstanden und der Anweisung seines Chefs, sei es kaum zumutbar gewesen, die Polizei zu rufen, um die Waffen abzuholen. „Das hätte viel zu lange gedauert. Da wären wir nicht fertig geworden“, bekräftigt auch ein Kollege im Zeugenstand.

Die 4. Kammer am Verwaltungsgericht Regensburg sah denn auch den Fall am Ende in einem milderen Licht. Der Bescheid zum Entzug der waffenrechtlichen Erlaubnisse wurde aufgehoben. Über die Verlängerung von K.s Jagdschein muss das Landratsamt nun im Hinblick auf das Urteil erneut entscheiden.

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.