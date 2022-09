Bayer will nicht heizen: „Kannst dich gerne in die kalte Bude setzen, ich sicher nicht“

Von: Katarina Amtmann

Einfach nicht heizen? Viele Jodel-Nutzer warnen davor. (Symbolbild) © IMAGO / Bihlmayerfotografie

Ein Regensburger überlegt, in diesem Winter nicht zu heizen. Doch sollte man das überhaupt oder ist es vielleicht sogar schädlich für das Gebäude?

Regensburg - Die durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ausgelöste Energiekrise trifft auch Deutschland. Alles wird teurer, auch Energie (zum Beispiel Strom und Gas). Auf Instagram wurde Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von Nutzern bereits wütend aufgefordert endlich etwas zu tun.

Teure Energiekrise: Nicht heizen und Geld sparen?

Wer nicht leicht friert, könnte aktuell sogar auf die Idee kommen, einfach nicht zu heizen, um Energie und damit Geld zu sparen. So auch in Regensburg: „Leute im ernst: ist es schlimm, im Winter einfach gar nicht zu heizen? Also fürs Gebäude, mir wird eh nicht so schnell kalt“, schreibt eine Person am Samstag (3. September) auf Jodel.

Strom und Gas wird teurer: Einfach nicht heizen? „Es kommt aufs Gebäude an“

„Musst nur aufpassen, dass die Leitungen nicht zufrieren“, lautet die erste Antwort. „Unterschätz das nicht. Wenn du gar nicht heizt, hältst du es irgendwann nicht mehr aus. Es wird so kalt, dass du nur noch bibberst. Außerdem schimmeln dann die Wände“, warnt eine zweite Person. „Es kommt aufs Gebäude an. Bei einem Apartment in der Wohnanlage ist es wurscht, in einen alleinstehenden EFH schaut‘s ganz anders aus“, meint eine weitere Person.

„Man sollte seine Wohnung nicht unter 15 Grad fallen lassen wegen Schimmel und auch auf jeden Fall heißes Wasser durch die Leitungen laufen lassen wegen Legionellen“, lautet ein weiterer Hinweis.

Regensburg-Jodel: „Kannst dich gerne in die kalte Bude setzen, ich sicher nicht“

Nicht jeder kann den Plan nachvollziehen: „Kannst dich gerne in die kalte Bude setzen, ich sicher nicht“, kommentiert jemand. „Ich war heut schon kurz davor, die Heizung aufzudrehen… im Winter würd ich’s so nicht aushalten“, schreibt eine weitere Person dazu. (kam)

