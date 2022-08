Regensburger gesteht auf Jodel überteuerten Verkauf an Nachbarin: „Schäm dich. Wenn das deine Oma wäre?“

Von: Katarina Amtmann

Ein Regensburger hat seiner Nachbarin ein überteuertes Produkt angedreht. © IMAGO / Rolf Poss / Screenshot Jodel (Collage: Merkur.de)

Ein Regensburger ist pleite und hat einer Nachbarin etwas überteuert verkauft. Die Nutzer auf Jodel sind wütend: „Verarsch doch keine alten Leute“.

Regensburg - Auf Jodel teilen Nutzer allerhand Erlebnisse mit der Community, wie zum Beispiel ein „Horror-Date“, von dem eine Frau berichtete. Ein Student sorgte sich in dem sozialen Netzwerk, dass er vor Semesterbeginn keine bezahlbare Wohnung oder WG mehr findet.

Regensburg gesteht auf Jodel - Einhellige Meinung: „Zurecht fühlst du dich mies“

Eine Person aus Regensburg postete nun auf Jodel: „Ich bin pleite und habe meiner Ü80 Nachbarin etwas überteuert verkauft. Jetzt fühle ich mich mies“, gestand er. Der erste Kommentator will direkt wissen, was der Jodler der Dame angedreht hat. „Ein Stück LAN-Kabel für 30 Euro“, so die Antwort.

Mehrere Nutzer reagieren mit „hahaha“ oder Lachsmileys. „Zurecht fühlst du dich mies. Geh Blut spenden, verkauf Zeug auf Kleinanzeigen o.Ä. oder sonst was aber verarsch doch keine alten Leute“, kritisiert dagegen ein Jodel-Nutzer. „Geh vorbei und gib ihr was zurück. Mit einer Entschuldigung“, findet jemand die Aktion ebenfalls gar nicht lustig. „Vor allem hat man halt als Rentner auch nicht viel. Finde das schon ziemlich scheiße“, schließt sich eine weitere Person an.

Regensburger verkauft überteuertes Kabel an Rentnerin: „Schäm dich. Wenn das deine Oma wäre?“

„Schäm dich. Wenn das deine Oma wäre? Manche haben echt einen an der Waffel“, wird noch eine Person deutlich. „Jedenfalls hast du ein schlechtes Gewissen. Andersrum wäre es schlimmer“, zeigt sich jemand versöhnlich. Ob der Jodler sich entschuldigt hat oder nicht, geht aus dem Thread bisher nicht hervor. (kam)

