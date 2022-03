Von Regensburg ins Grauen: Stadt bietet Rundgang zum 80. Jahrestag der Juden-Deportation

Zur Erinnerung an die Deportation der Regensburger Juden veranstaltet die Stadt einen Rundgang. © Armin Weigel/dpa

Am 4. April 1942 wurden 213 Regensburger Jüdinnen und Juden gen Osten deportiert. Keiner kehrte zurück. Die Stadt veranstaltet zum 80. Jahrestag einen Rundgang.

Regensburg - Es war der Karsamstag vor Ostern 1942. 213 jüdische Bürgerinnen und Bürger aus Regensburg wurden an diesem Tag deportiert. Das Grauen begann nicht etwa erst in Auschwitz oder Belzec: Es begann in der Nachtbarschaft, vor der eigenen Haustüre, am helllichten Tage, in Regensburg. Eskortiert von Gestapo und Polizei mussten Frauen, Kinder und Männer an diesem regnerischen Samstag durch die Stadt zum Bahnhof laufen und den Todeszug in ein Lager im Osten besteigen. Keiner von ihnen kehrte zurück.

Stadtrundgang zum Jahrestag der deportierten Juden aus Regensburg

Am 4. April jährt sich die Deportation der jüdischen Bürgerinnen und Bürger aus Regensburg zum 80. Mal. Wer gab die Befehle nach Regensburg? Wer führte sie aus? Wie viele sahen und wussten davon? Anlässlich des Jahrestags veranstaltet die Stadt Regensburg an diesem Tag einen Stadtrundgang, der die „Topografie des letzten Wegs“ der 213 Menschen veranschaulichen und diese Fragen beantworten soll.

Regensburg: Stadtrundgang zur Deportation der Juden mit fünf Stationen

Laut einer Mitteilung der Stadt Regensburg findet der Stadtrundgang unter Einbeziehung von Dokumenten statt. Verwendet werden Originalakten aus den Archiven für das Geschehen in Regensburg.

Der Stadtrundgang mit fünf Stationen findet am Montag (4. April) von 17 bis 19 Uhr statt. Eröffnet wird der Rundgang um 17 Uhr beim Alten Finanzamt in der Landshuter Straße 4 (Parkplatz) von Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer. Am Hauptbahnhof, der letzten Station, werden die Namen der 213 Männer, Frauen und Kinder verlesen, die am 4. April 1942 deportiert wurden.

