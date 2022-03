Benefizkonzert für die Ukraine: Ukrainisches Kammerorchester “Kyiv Soloistis” spielt in Regensburg

In Regensburg gibt das ukrainische Kammerorchester „Kyiv Soloistis“ ein Benefizkonzert. © Birgitta Groth/imago

Das ukrainische Kammerorchester “Kyiv Soloistis” gibt am 24. März ein Benefizkonzert in Regensburg. Die Einnahmen gehen an die ukrainische Partnerstadt Odessa.

Regensburg – Das ukrainische Kammerorchester “Kyiv Soloistis” ist gerade in Italien, als in ihrer Heimat Krieg ausbricht. Momentan können die Musiker dorthin nicht zurück. Deswegen setzen sie ihre Europatour weiter fort, um mit Benefizkonzerten Spenden für die Ukraine zu sammeln. Am Donnerstag (24. März) spielt das Ensemble unter Leitung von Anatolii Vasylkivskyi in Regensburg im Historischen Reichssaal im Alten Rathaus. Beginn ist um 19:30 Uhr, wie die Stadt in einer Meldung ankündigt.

Regensburg: Einnahmen gehen an ukrainische Partnerstadt

Alle Einnahmen des Abends gehen direkt an die ukrainische Partnerstadt Odessa, heißt es weiter. Die Tickets für das Solidaritätskonzert kosten jeweils 30 Euro. Erhältlich sind sie im Theater Regensburg. Karten können reserviert werden unter der Telefonnummer 5 07 24 24 oder auch per E-Mail an karten@theaterregensburg.de. Gruppenbuchungen sind unter der Nummer 5 07 18 78 oder per E-Mail unter gruppen@theaterregensburg.de möglich. Weitere Informationen und Online-Ticketing finden Sie unter www.theater-regensburg.de/spielplan/details/sonderkonzert-kyiv-soloists/

Regensburg: Benefizkonzert mit erstklassigem Programm

Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein erstklassiges Programm freuen, heißt es weiter. In dem Kammerorchester spielen die besten Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Ukraine. Die meisten haben bereits nationale sowie internationale Wettbewerbe gewonnen.

Die “Kyiv Soloistis” sind bekannt für ihren ausdrucksstarken und poetischen Stil, in den sie traditionelle ukrainische Musik miteinfließen lassen. Gespielt wird unter anderem M. Berezovskys Symphonie in C, Myroslav Skoryks und Melodie in a-Moll.

